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接見美智庫訪團 賴清德：將致力於兩岸穩定及印太和平

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統賴清德今天接見「美國智庫2049計畫研究所」訪問團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見「美國智庫2049計畫研究所」訪問團。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見「美國智庫2049計畫研究所」訪問團時表示，今年1月13日，台灣人民用手中神聖的選票，向國際社會傳達堅定捍衛民主、自由、人權等生活方式的決心；未來，他將致力於台灣的國防安全、兩岸的穩定及印太區域和平，讓台灣成為國際社會中一股正面良善的力量，為世界的民主、和平與繁榮做出貢獻，也期盼美國可以持續支持台灣。

賴清德致詞時表示，訪團在美國拜登總統與日本岸田文雄首相會面之際訪台，更顯意義重大。今天，媒體也大幅報導拜登總統與岸田首相的共識，即確保台海的和平穩定，並致力穩定印太區域的和平。

賴清德提到，他與蕭美琴副總統當選人很榮幸得到人民的託付，未來除了積極發展台灣經濟、照顧人民外，也會致力於臺灣的國防安全、兩岸的穩定及印太區域的和平。

2049計畫研究所主席薛瑞福表示，賴清德即將帶領一個蓬勃發展的民主國家，而台灣尊重人權、宗教自由，也擁有良好的經濟及安全，相信上任後仍會面臨許多需費心處理的挑戰。

薛瑞福感謝賴副總統提及美國拜登總統與日本岸田文雄首相的會面，他指出，「我們的另一位日本好朋友，即故前首相安倍晉三曾提出自由開放的印太地區理念，我們在此架構下進行了許多工作，共同促進自由和開放的印太地區，而台灣也是此架構重要的一部分」。

日本 美國 賴清德

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