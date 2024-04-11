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被問是否選新北市長！李四川脫口「議員挺我就考慮」 侯友宜反應曝光

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今主席新莊行動治理。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今主席新莊行動治理。記者劉懿萱／攝影

總統當選人賴清德昨日公布第一波內閣名單，新北市長侯友宜被問及未來如何跟中央合作，侯僅說有許多市政需中央地方共同面對；至於北市副市長李四川昨微表態，若議員挺他會考慮參選，侯避談稱自己全力拚新北市政。民眾黨立委黃國昌今也出席新莊行動治理，與侯握手寒暄，侯還發送新春紅包給黃。

侯友宜今出席新莊行動治理座談會，會前侯友宜受訪被問及賴人事名單，未來如何跟中央合作。侯說，新北市幅員遼闊且面對問題非常多，現階段最重要的是食安及地震災後重建，另外新北市包括蘆南蘆北、銀新未來城還有很多的都市計畫在發展過程中，都需要中央地方一起面對。

至於北市副市長李四川昨日在議會微表態，議員挺他的話會考慮參選，引發外界聯想。侯避談，僅說現階段最重要的是全力拚新北市政。

黃國昌也出席行動治理，與侯握手寒暄。黃說新北市是她的責任區，時間允許下都會來參加座談會，有機會第一線聽里長提出地方建設，地方建設不分黨派、攜手合作。另外，黃被問及怎麼看藍綠營呼聲較高的市長人選，他說政黨2026年布局很自然，民眾黨把分內做好，扎根新北基層，不過選舉還早，不用做過多聯想。

民眾黨立委黃國昌今也出席新莊行動治理，與新北市長侯友宜握手寒暄，侯還發送新春紅包給黃。記者劉懿萱／攝影
民眾黨立委黃國昌今也出席新莊行動治理，與新北市長侯友宜握手寒暄，侯還發送新春紅包給黃。記者劉懿萱／攝影
民眾黨立委黃國昌今也出席新莊行動治理，與新北市長侯友宜握手寒暄，侯還發送新春紅包給黃。記者劉懿萱／攝影
民眾黨立委黃國昌今也出席新莊行動治理，與新北市長侯友宜握手寒暄，侯還發送新春紅包給黃。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 李四川 黃國昌

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