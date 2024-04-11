無法擺脫行人地獄惡名 監察院糾正行政院

監察委員王幼玲、賴振昌、趙永清今天表示，近10年來行人道路交通事故死亡與受傷之人數整體呈現遞增態樣，去年行人事故之死亡與受傷人數，發生於路口之比率，皆創近年新高，無法擺脫「行人地獄」惡名，監察院糾正行政院。

三位監委表示，行政院核頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」對於道路交通事故傷亡目標設定，從2016年至2026年之10年間，皆設定死亡人數每年下降5%，且未具體設定受傷人數下降目標值，無具改革決心，也未善盡督導交通部落實執行之責，以致平均每年逾3千人死於道路交通事故，2023年受傷人數上升至近54萬人為歷史最高點，整體道路交通事故件數及受傷人數皆不減反增，難以保障國人行的安全，難辭其咎。

三位監委指出，近10年來行人道路交通事故死亡與受傷之人數整體呈現遞增態樣，且逾半數發生在路口，引發國外媒體以「行人地獄」形容我國道路交通狀況及「還路於民大遊行」訴求改革，交通部雖即提出因應改善措施，但去年行人事故件數逾40萬件，增幅6.7%，行人死於交通事故雖較去年減少14人，但發生於路口之死傷人數增加4人及294人，增幅3.3%，路口死傷之比率皆創近年新高，凸顯我國道安制度長年「以車為本」，輕忽行人路口安全問題，傷害民眾生命安全及相關權益，傷害我國國際形象與地位。

三位監委表示，內政部為市區道路中央主管機關，2017年推動前瞻提升道路品質計畫時，雖有要求各縣市檢討並納入路口改善相關工項，但目前對於行人穿越路口之工程設施設置仍屬原則性規範，無法強制道路設計規劃者參考引用，既未督促並輔導危險路口改善設計，復未掌握並追蹤改善成效，致路口改善成效不明，應檢討改善。

三位監委指出，警政署職司交通執法，基於透過強力取締已讓國人騎機車戴帽率提高、酒駕死亡人數逐年下降，除員警執行交通執法外，經由推動建置路口科技執法設備，2023年上半年度執行成果較去年同期相比，事故件數及死傷人數均有明顯減少，取締路口不停讓行人應持續落實執行，針對行人任意穿越道路等違規行為亦應加強執法，以建立行人守法觀念及行為。