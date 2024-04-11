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影／韓國瑜接見澳洲議員 盼挺台加入CPTPP

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
立法院長韓國瑜（中）中午接見澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席紐曼（Shayne Neumann，另譯：諾伊曼）（左三）跨黨派國會議員訪問團時表示，明年澳洲擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的輪值主席國，台灣迫切想要加入CPTPP，希望澳洲能夠幫助台灣，讓經貿能夠進一步寬闊發展，對未來台澳也會有巨大幫助，這也是立法院所有跨黨派立委對澳洲國會議員的拜託。記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜（中）中午接見澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席紐曼（Shayne Neumann，另譯：諾伊曼）（左三）跨黨派國會議員訪問團時表示，明年澳洲擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的輪值主席國，台灣迫切想要加入CPTPP，希望澳洲能夠幫助台灣，讓經貿能夠進一步寬闊發展，對未來台澳也會有巨大幫助，這也是立法院所有跨黨派立委對澳洲國會議員的拜託。記者陳正興／攝影

立法院長韓國瑜中午接見澳洲跨黨派國會議員訪問團時表示，明年澳洲擔任CPTPP的輪值主席國，台灣迫切想要加入CPTPP，希望澳洲幫助台灣經貿進一步寬闊發展，對未來台澳也會有巨大幫助，這也是立法院所有跨黨派立委對澳洲國會議員的期待。

澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席紐曼（Shayne Neumann，另譯：諾伊曼）及「情報暨安全聯席委員會」副主席華勒斯（Andrew Wallace）所率領的跨黨派國會議員訪問團一行，今天赴立法院拜會韓國瑜。立法院副院長江啟臣、國民黨立委張嘉郡、民眾黨立委陳昭姿等人一同出席。

韓國瑜致詞時表示，明年澳洲擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的輪值主席國，台灣迫切想要加入CPTPP，希望澳洲能夠幫助台灣，讓經貿能夠進一步寬闊發展，對未來台澳也會有巨大幫助，這也是立法院所有跨黨派立委對澳洲國會議員的拜託。

立法院長韓國瑜（圖）中午接見澳洲跨黨派國會議員訪問團。記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜（圖）中午接見澳洲跨黨派國會議員訪問團。記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜（右）中午接見澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席紐曼（Shayne Neumann，另譯：諾伊曼）（左）跨黨派國會議員訪問團時表示，明年澳洲擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的輪值主席國，台灣迫切想要加入CPTPP，希望澳洲能夠幫助台灣，讓經貿能夠進一步寬闊發展，對未來台澳也會有巨大幫助，這也是立法院所有跨黨派立委對澳洲國會議員的拜託。記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜（右）中午接見澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席紐曼（Shayne Neumann，另譯：諾伊曼）（左）跨黨派國會議員訪問團時表示，明年澳洲擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的輪值主席國，台灣迫切想要加入CPTPP，希望澳洲能夠幫助台灣，讓經貿能夠進一步寬闊發展，對未來台澳也會有巨大幫助，這也是立法院所有跨黨派立委對澳洲國會議員的拜託。記者陳正興／攝影

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