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兒少數位性暴力延燒 白營稱「罰得到」比拉高刑度重要

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
藝人黃子佼被查獲持有未成年不雅片，兒少數位性暴力議題延燒，民眾黨今天舉行公聽會，民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊（第一排右2）認為，如何讓兒少性犯罪者確實受到懲罰，比單純拉高刑度重要。記者歐陽良盈/攝影
藝人黃子佼被查獲持有未成年不雅片，兒少數位性暴力議題延燒，民眾黨今天舉行公聽會，民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊（第一排右2）認為，如何讓兒少性犯罪者確實受到懲罰，比單純拉高刑度重要。記者歐陽良盈/攝影

藝人黃子佼被查獲持有未成年不雅片，兒少數位性暴力議題延燒。民眾黨立法院黨團今天舉行公聽會，討論兒少數位性暴力刑罰過輕、檢調缺乏工具抓不勝抓、教育部指引過慢等制度性問題。民眾黨團副總召黃珊珊認為，如何讓兒少性犯罪者確實受到懲罰，比單純拉高刑度重要。

根據法務部資料，2019年違反兒少性條例36條有215件、起訴164件，2023年有767件、起訴486件，短短4年成長近4倍，不論拍攝、製造或散播兒少性影像都在增加，且加害者多為男性。

黃珊珊表示，2021年被通報的兒少性剝削案件有1800件，其中1500件是拍攝性影像，佔比高達8成；2022年有2271件，其中1963件是拍攝性影像，民國112年光上半年就達到1500件，數字令人膽戰心驚。

黃珊珊認為，2023年立法院就通過「數位性別暴力犯罪防制四法」，但兒少數位性暴力犯罪仍猖獗，盼繼續強化執法，嚇阻相關產業鏈，政府也應避免受害者影像被加速、大量傳播，並提供受害者法律、醫療、心理等層面的輔導援助，將性暴力加害者列為重點管理對象，減少其重複犯罪的機率。

民眾黨立委林國成指出，數位性暴力防制四法已上路施行，但兒少性影像一旦流傳到網路，檢調申請假扣押成功機率很低，建議由數發部與衛福部統整出一個網路兒少性犯罪專責機構，對於兒少性犯罪加害者，也應考慮加重刑期、強制就醫與公布姓名，起到嚇阻效果。

法務部主任檢察官朱華君發言表示，數位性暴力是科技犯罪，檢察官進行科技偵查也需要工具，懇請立院各黨團能支持法務部提出的修正草案，讓檢調有科技武器防範網路性犯罪。

黃珊珊回應，民眾黨團已提出黨版的科技偵查草案版本，協助檢調增加權限，讓檢調科技偵查所取得的證據能有法律效力，質疑黃姓藝人持有、論壇販賣兒少性影片都是清楚明確的事實，為何當時沒有盡速將其屏蔽，預防性下架？將與權責部會充分討論後提出完整具體修法作法。

財團法人台北市婦女新知協會理事袁秀慧認為，建立犯罪量刑標準有其討論空間，行政機關把自己當作司法的輔助單位是自我限縮，數位部可以在收到衛福部函文第一時間就斷網，顯示技術上是可行的；找出犯罪是行政機關職責所在，應該主動巡網。立法機關也應強化對行政機關的監督。

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