加重持有兒少性影像罪責？ 衛福部：尊重立院討論

藝人黃子佼持有兒少性影像引發輿論撻伐，民進黨立委林月琴等人日前表態將提案修法，加重製造、販售、持有的罰則。衛福部今天說，尊重立法院討論；法務部則表示全力支持修法，且會提供相關法律協助。

藝人黃子佼被發現透過兒少性影像網站「創意私房」持有兒少性影像，遭依「兒少性剝削防制條例」緩起訴2年處分，並須支付國庫新台幣120萬元。外界認為現行罰則太輕，已有民進黨立委表態將研議修法加重製造、販售、持有的罰則。

衛福部保護服務司副司長郭彩榕今天出席政院會後記者會時表示，過去持有兒少性影像只有行政罰，去年修法時才改為刑事罰，最高可處一年有期徒刑，不過這次事件各界檢視後認為刑度依然過輕，這部分將尊重立法院的修法討論。

法務部檢察司副司長簡美慧則說，衛福部是修法主管機關，但法務部全力支持修法也尊重衛福部意見，將提供相關法律意見與協助，使其符合罪責相當性及比例原則。現行「兒少性剝削防制條例」第39條之1規定，持有兒少性影像者，最高可處一年有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以上、30萬元以下罰金。

至於是否會提出政院版的「兒少性剝削防制條例」修法草案，行政院性平處說，仍要請主管機關衛福部和法務部就罪責聆聽各界意見，尊重大家的看法，再提出修法。

行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時表示，政府對犯罪行為、兒少性剝削都是零容忍，相關未成年性影像散布對社會造成危害，衛福部昨天已經請求數位部協助將「創意私房」網站停止解析，且相關違法情事正由檢調偵辦中，衛福部也轉請檢察機關儘速處理，避免更多人受害。

林子倫強調，政府將加強各級中小學性侵害防治教育課程，提升兒少自我保護能力，讓社會年輕學子都接受正向價值觀。