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感化統神道歉...外界譽「新戰神」 苗博雅：我沒那麼了不起

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
苗博雅昨天在直播中感化實況主統神，她今受訪強調，這件事沒有輸贏，重要是要把正確觀念傳達給社會大眾。記者洪子凱／攝影
苗博雅昨天在直播中感化實況主統神，她今受訪強調，這件事沒有輸贏，重要是要把正確觀念傳達給社會大眾。記者洪子凱／攝影

藝人黃子佼被爆出購買非常未成年色情片遭緩起訴，但日前實況主「統神」張嘉航卻稱「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年」，昨天更Call in到議員苗博雅直播中辯論，最後反被感化，於臉書發文道歉，苗也被譽為「新戰神」。苗笑稱，過去如宅神、統神，最後都沒那麼神，也不會把自己看得多了不起，並強調，這件事沒有輸贏，重要是要把正確觀念傳達給社會大眾。

苗博雅表示，統神的風格就是很大聲的重複講、跳針，並不停轉換主題，所以大音量不意外，但她堅信如果自己是對的，就不用怕，心平氣和地怕事件還原講清楚，「這件事沒有輸贏，重點應該是要傳遞什麼樣正向、正確資訊給社會。」

媒體詢問，苗博雅能感化統神是跟不同溫層溝通的最佳典範，苗笑稱，生活與工作都在異溫層是一種長期訓練，這個過程不斷自我訓練，有時候大家意見分歧，很容易吵起來，但絕大多數的台灣人都敦厚溫暖善良，只要是用真誠的心面對社會，大家都能理解。

苗博雅也呼籲，「你的每次消費，都是在為了你想要的世界投票，所以像這種偷拍外流的網站，連看都不該看，更不用說花錢加入會員」也希望大家支持，在社會公共輿論的場域，傳遞正向、正確資訊的人，台灣一定會越來越好。

統神 苗博雅 黃子佼

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