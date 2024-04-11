黃子佼案加重刑罰？ 政院：針對比例原則討論再提修法

藝人黃子佼性醜聞引起社會重視，對於黃子佼持有未成年性影像，藍綠主張加重罰則。行政院性平處今天表示，去年已經加重刑罰修正，針對各界希望加重罰則，請主管機關衛福部、法務部，針對罪責比例原則討論，並多聆聽各界意見，尊重各界討論，再提出修法。

行政院發言人林子倫今天主持行政院會後記者會，針對黃子佼風波，林子倫表示，對兒少性剝削零容忍，未成年性影像散布對社會產生極大危害，昨天衛福部與數位部已封網，針對論壇涉及違法情事由檢調偵辦中，避免更多人受害。

對於黃子佼透過性犯罪網站「創意私房」持有兒少性影像。衛福部保護司表示，昨天下午已經緊急發出公文，請數位部及其主管的財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）協助封網；數位部表示，昨天收到衛福部公文後即刻啟動停止解析網域名稱。法務部則表示將嚴查到底。

媒體詢問是否加重罰則？衛福部表示，過去對單純持有兒少性影像，若第一次查獲是行政罰，去年行政院修法後已加重刑責，改為一年以下刑事罰，已經變成刑事責任。這次事件後重新討論，是否將一年以下刑度提高，「尊重立法院開會討論結果」；法務部也表示全力支持修法。

對於兒少性剝削為何不提政院版？行政院性平處表示，由於前一波已經加重刑罰修正，此次各界希望加重刑罰，盡量增加刑罰處理，請主管機關衛福部、法務部，針對罪責比例原則及多聆聽各界意見，尊重大家的討論，再來提出修法。