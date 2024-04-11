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三立主播馬郁雯批黃國昌反遭網友辱罵 提告21人含員警

中央社／ 台北11日電
圖擷自馬郁雯臉書。
圖擷自馬郁雯臉書

三立主播馬郁雯今天在臉書表示，上月質疑民眾黨立委黃國昌違反政治獻金規定後，臉書遭「昌粉」攻擊，已向21人提告，其中2名現職員警所屬單位以帳號被盜試圖卸責，讓她無法接受。

馬郁雯今天在臉書發文表示，她上個月質疑黃國昌直播時違反政治獻金法相關規定，但很失望黃國昌在事後不僅試圖用暴怒轉移焦點，更有一群黃國昌粉絲到她的臉書粉絲專頁留言謾罵。她已於4月2日到警局提起公然侮辱刑事告訴，第一波鎖定身分的提告人數為21人。

馬郁雯表示，其中3人分別服務於新竹市警察局法制科 、高雄市警察局前鎮分局前鎮街派出所及航警局安全檢查大隊，而她主動向單位求證後，新竹市警局與高雄市前鎮警分局都以「帳號被盜」試圖撇清責任。

馬郁雯表示，「我收到來自員警帳號辱罵是事實，我只是要一個道歉、一個公道，這要求很過分嗎？」她已針對這2名員警提告，「如果帳號真被盜，司法自然會還他們清白。」

新竹市警察局公關科科長謝益銘向中央社記者表示，經了解這名員警不常使用臉書，後續也是經被通知才知道臉書帳號遭盜用，目前了解員警也稍早於4月1日在台北向刑事警察局報案，避免帳號再被濫用。

高雄市警察局前鎮分局回應，已知是員警臉書帳號遭盜用，並已完成報案。但全案較為敏感，目前市警局還在開會定調討論如何處理。

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