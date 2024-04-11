談下屆台中市長選舉 蔡其昌：市民需要我，會努力服務

總統、立委大選甫落幕，立法院副院長、民進黨立委何欣純、蔡其昌被視作下屆台中市長選舉熱門人選；日前樂成宮旱溪媽祖十八庄遶境，江、何二人跨區扶轎，蔡其昌則赴越南參加台商會議。被問及市長選舉，蔡說，「只要市民需要我，都會努力服務大家」，江、何也是優秀的人，大家都要為市民服務，就努力加油，人民認同最重要。

蔡其昌甫自越南返國，今早出席中興大學獸醫大樓動土典禮。對於江啟臣、何欣純近期動作頻頻，擬為下屆台中市長大位布局、做準備，同被點名為熱門人選之一的蔡其昌表示，他是政治工作者，每天都很努力經營服務，政治工作就是「讓人民滿意」、「認真做事」，人民就會支持。

蔡其昌也提到，對每個政治人物而言，每個人都在準備，「只要市民需要我，都會努力服務大家」，江副院長、何委員都是優秀的人，大家都要為市民服務，大家就趕快努力加油，人民認同最重要。