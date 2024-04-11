大叔幫你守荷包！ 綠委要求打詐專法納兩大面向

民眾遭詐騙金額每年不斷上升，行政院預計4月提出打詐專法，協調跨部會做更全面的打詐措施。民進黨立委郭國文、鍾佳濱今天邀請相關部會進行記者會，並提出對打詐專法應涵蓋的兩大面向，分別是金流面，虛擬資產與點數卡的堵詐措施；以及資訊面，網際網路平台與通訊軟體的納管。

郭國文表示，虛擬貨幣因為去中心化又低度監管，因此成為犯罪集團熱愛的洗錢管道。郭國文因此提出洗錢防制法修草案，將虛擬資產業者「登記制」入法，同時推出黑名單與凍結資產的措施來制裁違反者。

鍾佳濱表示，過去他質詢時曾提出Apple Store卡應建立管理機制。點數系統在檢調偵查的案件中，高達95%以上不起訴，關鍵在於使用平台不斷移轉，導致難以追查，因此他要求數發部進行分級管理，限制單日購買額，並建立身分確認機制和洗錢防制規範，未來可參考第三方支付模式進行監管。

資訊面的部分，郭國文表示，現在民眾之所以能接觸到詐騙訊息，多是靠網路平台與通訊軟體，然而目前因沒有主管機關，導致去年立法院通過投信投顧修法，禁止網路平台刊登違法廣告，至今每天都仍出現冒名、詐騙廣告，顯然網路平台有納管的必要。

郭國文指出，檢警調目前要和LINE調資料不能用調卷，而是需要搜索票，導致調查過程備受阻礙。同樣的問題也發生「戀愛詐騙」的交友平台，由於多為境外公司導致難以調閱資料。

郭國文說，打詐的一大重點就是要比詐騙集團快，但調閱通訊紀錄都要法官保留原則的話不可能快，因此他認為在詐欺案上，應保障司法調查快速進行。

鍾佳濱表示，不法分子可以低成本大量發送詐騙簡訊、刊登詐騙廣告，並透過加密通訊軟體下達犯罪指令，若前端不阻止這些如流水般的資訊攻勢，後端偵防就會遭遇詐欺案件土石流，行政院應賦予主管機關工具進行源頭防堵與犯罪偵辦。

行政院打詐辦公室主任李憲明表示，目前專法在做收尾，4月底前會送進國會。刑事警察局副局長黃壬聰則肯定郭國文，認為實務面向非常精準跟實際，也感謝對基層標準的機制。

數位部產業發展署副署長胡貝蒂表示，這次打詐專法中，廣告業者主管機關挪到數位部，會確保業者配合廣告實名制，並加強上架審查的責任。金管會銀行局專委張曉萍表示，修法後虛擬資產業將比照金融機構，有防詐義務以及通報機制，證期局李彩溱強調，專法會再加強防詐措施，並訂出罰款機制。