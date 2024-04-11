快訊

地震救援第9天 中和礦場蒼蠅聚集飄散異味鎖定熱區

今年全球百萬美元富豪移民人數將創紀錄 美國人最愛取得這些國家護照

爆料源頭是他？前蘋果工程師「內神通外鬼」 洩漏超過6項Apple產品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大叔幫你守荷包！ 綠委要求打詐專法納兩大面向

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委郭國文、鍾佳濱今天舉行記者會，提出對打詐專法應涵蓋的兩大面向，分別是金流面，虛擬資產與點數卡的堵詐措施；以及資訊面，網際網路平台與通訊軟體的納管。 圖／郭國文辦公室提供
民進黨立委郭國文、鍾佳濱今天舉行記者會，提出對打詐專法應涵蓋的兩大面向，分別是金流面，虛擬資產與點數卡的堵詐措施；以及資訊面，網際網路平台與通訊軟體的納管。 圖／郭國文辦公室提供

民眾遭詐騙金額每年不斷上升，行政院預計4月提出打詐專法，協調跨部會做更全面的打詐措施。民進黨立委郭國文、鍾佳濱今天邀請相關部會進行記者會，並提出對打詐專法應涵蓋的兩大面向，分別是金流面，虛擬資產與點數卡的堵詐措施；以及資訊面，網際網路平台與通訊軟體的納管。

郭國文表示，虛擬貨幣因為去中心化又低度監管，因此成為犯罪集團熱愛的洗錢管道。郭國文因此提出洗錢防制法修草案，將虛擬資產業者「登記制」入法，同時推出黑名單與凍結資產的措施來制裁違反者。

鍾佳濱表示，過去他質詢時曾提出Apple Store卡應建立管理機制。點數系統在檢調偵查的案件中，高達95%以上不起訴，關鍵在於使用平台不斷移轉，導致難以追查，因此他要求數發部進行分級管理，限制單日購買額，並建立身分確認機制和洗錢防制規範，未來可參考第三方支付模式進行監管。

資訊面的部分，郭國文表示，現在民眾之所以能接觸到詐騙訊息，多是靠網路平台與通訊軟體，然而目前因沒有主管機關，導致去年立法院通過投信投顧修法，禁止網路平台刊登違法廣告，至今每天都仍出現冒名、詐騙廣告，顯然網路平台有納管的必要。

郭國文指出，檢警調目前要和LINE調資料不能用調卷，而是需要搜索票，導致調查過程備受阻礙。同樣的問題也發生「戀愛詐騙」的交友平台，由於多為境外公司導致難以調閱資料。

郭國文說，打詐的一大重點就是要比詐騙集團快，但調閱通訊紀錄都要法官保留原則的話不可能快，因此他認為在詐欺案上，應保障司法調查快速進行。

鍾佳濱表示，不法分子可以低成本大量發送詐騙簡訊、刊登詐騙廣告，並透過加密通訊軟體下達犯罪指令，若前端不阻止這些如流水般的資訊攻勢，後端偵防就會遭遇詐欺案件土石流，行政院應賦予主管機關工具進行源頭防堵與犯罪偵辦。

行政院打詐辦公室主任李憲明表示，目前專法在做收尾，4月底前會送進國會。刑事警察局副局長黃壬聰則肯定郭國文，認為實務面向非常精準跟實際，也感謝對基層標準的機制。

數位部產業發展署副署長胡貝蒂表示，這次打詐專法中，廣告業者主管機關挪到數位部，會確保業者配合廣告實名制，並加強上架審查的責任。金管會銀行局專委張曉萍表示，修法後虛擬資產業將比照金融機構，有防詐義務以及通報機制，證期局李彩溱強調，專法會再加強防詐措施，並訂出罰款機制。

延伸閱讀

財長：當沖降稅不宜常態化

綠委批藍侵犯監察權 羅智強邀請合作修憲廢監察院

綠營派系卡位2026台南市長 頻見「重複會勘」

立院會勘電廠後同黨立委質疑「有黑幕」 郭國文回應了

相關新聞

寶林茶室案中央不願扣食材？ 蔣萬安證實：的確第一時間不願意

台北市長蔣萬安上午針對剴剴案、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件赴市議會專案報告並答詢，國民黨北市議員柳采葳質詢時指出，...

感化統神道歉...外界譽「新戰神」 苗博雅：我沒那麼了不起

藝人黃子佼被爆出購買非常未成年色情片遭緩起訴，但日前實況主「統神」張嘉航卻稱「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年」，昨天更C...

雲林補選倒數48小時 柯文哲Longstay跑透透樂當菜農

民眾黨黨主席柯文哲Longstay雲林第七天，今天一早他先陪同麥寮鄉長候選人林宜豊在台塑六輕廠區門口站崗拜票，後在幕僚陪...

獨／金門翻船、釣客迷航牽動兩岸僵局 陸方擬5月初赴金門第二階段復談

金門翻船事件至今擱置、胡姓軍人釣客迷航到大陸距今快滿月，兩件事與兩岸關係息息相關。馬習會後、520前，兩岸僵局是否露曙光...

「馬習二會」談和解 台商會議卻遭中方打壓 蔡其昌證實

世界台灣商會聯合總會日前在越南河內舉行會議及活動，卻頻遭中共出手打壓。與會立委蔡其昌表示，晚宴桌上名牌印有國旗，卻遭越方...

網友促天王星先救貓 志工喊話：請冷靜「號召打電話罵太過了」

花蓮強震天王星大樓進行拆除作業，傳出有網友希望救貓第一，號召民眾「打電話去罵」，大樓主委承受龐大壓力，今天情緒崩潰大哭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。