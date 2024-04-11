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世總越南活動遭中國干擾 外交部：不接受粗暴打壓

中央社／ 台北11日電

在越南舉行的世界台灣商會聯合總會活動遭中國干擾，外交部今天表示，駐越南代表處協同主辦單位與越南交涉爭取讓會議順利舉行，基於維護國家尊嚴立場，絕不接受中國粗暴干涉及打壓，對越南政府屈服於中國壓力干擾部分議事進行，外交部表示遺憾。

外交部發言人劉永健中午在例行記者會上回應媒體詢問上述議題時表示，「世界台灣商會聯合總會」（簡稱「世總」）第30屆第2次理監事聯席會議在越南舉辦，是世總年度重要活動，除彰顯台灣與越南緊密經貿合作關係外，也向全球展現台商的凝聚力及軟實力。

劉永健指出，此次世總會議籌備及舉辦過程中，中國持續透過各方管道無理惡意阻撓會議進行，駐越南代表處持續協同主辦單位與越南當局積極交涉，極力爭取讓會議順利舉行，避免受到政治干擾。

劉永健說，外交部基於維護國家尊嚴的立場，絕不接受中國粗暴干涉及打壓。此外，對越南政府屈服於中國壓力，干擾世總部分議事進行，外交部表示遺憾，已責成駐越南代表處表達嚴正抗議，堅定捍衛國家尊嚴。

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