食安問題頻傳...議員籲北市進入「大食安時代」 蔣萬安允諾盡力來做

近日爆發多起工安事件引起社會關注，台北市長蔣萬安今針對剴剴保母虐童案、寶林茶室食物中毒事件專案報告，議員秦慧珠表示，食安是全民問題，蔣應宣示北市進入「大食安時代」，應增加稽查人力、經費，精進制度，讓所有人在北市用餐吃得放心。蔣回應，會盡力來做。

秦慧珠表示，蔣上任後有三大目標，分別是「安全之都、運動之都、未來之都」，但現今發生食安、幼安都發生問題，「安全破了很大一個洞」，特別食品安全不只寶林，包含近期王品旗下餐廳等，今天專案中針對「剴剴案」市府加錢、加人，但卻沒有提到有加任何稽查員或預算，「你怎麼對得起這些稽查人員。」

秦慧珠說，食安是全體市民的問題，每個人每天都必須吃飯，食安問題不會因個案報告就解除，台北市不止是「大都更時代」更要宣告「大食安時代」，變成食安之都，應增加人手、經費，精進所有流程，更具體建議將衛生局「食品藥物科」升格為「食品藥物處」。

蔣萬安表示，即刻來增加稽查量能，預計會增聘27個食安稽查人員，並增加經費約4500萬，會成立食因性疾病檢驗組，購置相關設備，提升檢驗數度及量能。上月29日也啟動百貨專案美食街稽查，163家共有65家有缺失，也限期要求改善，部分已改善完成，後續也將統計哪些屬於較常違規事項，列為重要稽查項目。