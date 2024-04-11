快訊

為選宜蘭縣長布局？陳金德傳任工程會主委 從政多爭議

高雄民生醫院「開錯刀」烏龍 竟是主治醫師做了這件事

高雄民生醫院「開錯刀」重大疏失 院長顏家祺遭拔官

食安問題頻傳...議員籲北市進入「大食安時代」 蔣萬安允諾盡力來做

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
食安事件頻傳蔣萬安今赴議會專案報告，，議員秦慧珠表示，食安是全民問題，蔣應宣示北市進入「大食安時代」，應增加稽查人力、經費，精進制度，讓所有人在北市用餐吃得放心。蔣回應，會盡力來做。記者楊正海／攝影
食安事件頻傳蔣萬安今赴議會專案報告，，議員秦慧珠表示，食安是全民問題，蔣應宣示北市進入「大食安時代」，應增加稽查人力、經費，精進制度，讓所有人在北市用餐吃得放心。蔣回應，會盡力來做。記者楊正海／攝影

近日爆發多起工安事件引起社會關注，台北市長蔣萬安今針對剴剴保母虐童案、寶林茶室食物中毒事件專案報告，議員秦慧珠表示，食安是全民問題，蔣應宣示北市進入「大食安時代」，應增加稽查人力、經費，精進制度，讓所有人在北市用餐吃得放心。蔣回應，會盡力來做。

秦慧珠表示，蔣上任後有三大目標，分別是「安全之都、運動之都、未來之都」，但現今發生食安、幼安都發生問題，「安全破了很大一個洞」，特別食品安全不只寶林，包含近期王品旗下餐廳等，今天專案中針對「剴剴案」市府加錢、加人，但卻沒有提到有加任何稽查員或預算，「你怎麼對得起這些稽查人員。」

秦慧珠說，食安是全體市民的問題，每個人每天都必須吃飯，食安問題不會因個案報告就解除，台北市不止是「大都更時代」更要宣告「大食安時代」，變成食安之都，應增加人手、經費，精進所有流程，更具體建議將衛生局「食品藥物科」升格為「食品藥物處」。

蔣萬安表示，即刻來增加稽查量能，預計會增聘27個食安稽查人員，並增加經費約4500萬，會成立食因性疾病檢驗組，購置相關設備，提升檢驗數度及量能。上月29日也啟動百貨專案美食街稽查，163家共有65家有缺失，也限期要求改善，部分已改善完成，後續也將統計哪些屬於較常違規事項，列為重要稽查項目。

食安

延伸閱讀

北市疑食物中毒案連環爆 蔣萬安：成立檢驗專案

「剴剴案」議員籲保母應定期身心檢查 蔣萬安允諾研議

曝仍9童委託兒盟出養 蔣萬安今提精進再為剴剴案道歉

談馬習二會 蔣萬安：有助兩岸關係區域和平發展都樂見

相關新聞

寶林茶室案中央不願扣食材？ 蔣萬安證實：的確第一時間不願意

台北市長蔣萬安上午針對剴剴案、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件赴市議會專案報告並答詢，國民黨北市議員柳采葳質詢時指出，...

大叔幫你守荷包！綠委要求打詐專法納兩大面向

民眾遭詐騙金額每年不斷上升，行政院預計4月提出打詐專法，協調跨部會做更全面的打詐措施。民進黨立委郭國文、鍾佳濱今天邀請相...

食品中毒頻傳 陳建仁：評估增加輕症網路通報機制

近期國內食安事件頻傳，行政院長陳建仁今天在行政院會中，請衛福部精進通報機制，除了重大事件醫院通報之外，再評估是否增加輕症...

民進黨控京華城容積獎勵有疑雲 柯文哲：合議制都公開

民進黨今開記者會指控前市長柯文哲任內涉及京華城改建案圖利，從原本560%的容積獎勵暴增到840%，應立即交代清楚京華城容...

總統前哨戰？綠要求訪星全公開 盧秀燕：須循外交機制

台中市議會今舉行定期會，市長盧秀燕施政報告。藍綠議員鎖定盧團隊4月3日訪新加坡行程，藍綠進行攻防。市議員施志昌更質疑此行...

綠轟柯文哲圖利京華城都更案400億 郝龍斌也說有問題

台智光案引發柯文哲、蔣萬安前後任市府互槓，民進黨今天繼續追擊柯文哲任內京華城改建案，容積獎勵暴增，形同送上400億大禮包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。