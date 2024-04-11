國會可調查私人？ 學界、立委意見不一

「國會調查若涉及私人，恐過度擴權，且涉及憲法基本權利，應謹慎考慮！」學者林志潔11日於公聽會表示，她贊成推動國會改革、沒有說官員可說謊，但調查或藐視國會若牽涉私人，如企業經營鬥爭等領域，恐頻生爭議，她建議調查範圍不要牽涉私人。但國民黨立委羅智強認為，應有藐視國會罪，才能強化對官員監督。

立法院司法及法制委員會11日召開「如何落實國會調查／聽證權以有效監督行政機關，並防範機密外洩危害國安」公聽會。

官員要有更強約束

羅智強表示，若能建立聽證調查權、制定《藐視國會罪》，可讓官員不敢說謊。他說，這兩個月他當立委以來，跟官員索取資訊，官員是否要提供完全憑良心，且總有許多理由拖延、怠惰，甚至有不給資料與說謊的狀況。「官員說謊、不提供資料會怎麼樣？目前就沒有嘛！」羅智強呼籲，必須建立約束官員的制度。

「可以拒絕作證，但這不等於願意作證後說謊，否則有偽證罪嫌疑！」羅智強說，雖然刑事訴訟有「不自證己罪」原則（刑事訴訟被告不得被強迫承認自己犯罪），但若被告在法庭說謊，法官可以「犯後態度不佳」作為量刑判斷，且若被告恐有偽證罪嫌疑，因此一定要要求聽證調查作證時不能說謊。

國會議員需自律

但陽交大科法學院教授林志潔回應說，國會擴權的同時也要權責相符，以美國為例，雖然有藐視國會罪，但國會議員的倫理要求很嚴格，若調查有誤，國會可以組成倫理委員會要求道歉、罰鍰、限制出席會議，甚至公開譴責，但國民黨目前的國會改革僅有立委無限擴權，並不恰當。

林志潔也表示，刑事訴訟相當複雜，常出現證人轉被告的狀況，沒有像羅智強說得那麼簡單，若國會調查的證人有犯罪嫌疑，或是國會調查可能有誤時，是否有相應的反制或救濟手段？因此，她認為國會可以立調查權，但不應該牽涉私人，且要對立委倫理與國會自律有嚴格規範。

私領域能調查？

萬國法律事務所律師陳鵬光則建議，若要發動國會調查權，議案涉及事項需要與立法院行使職權有重大關聯，且目的與範圍明確。另外，發動程序需要由院會決議，尤其是文件調閱與證人傳喚，且不能侵害各憲政機關的核心領域。在文件保管方面，立法院的保密規範仍不足，需要強化立法院的守密義務。

前監委仉桂美則認為，許多大企業富可敵國，以美國來說，很多總統是從企業界出來，私人領域不是不能碰，只是要謹慎，涉及重大公共利益與人民基本權益才能發動。

她強調，國會改革只要行政、立法同黨就不會過，這次難得三黨不過半是天賜良機，盼一鼓作氣立法。

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