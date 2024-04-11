淡水河道淤積藍色公路停航 藍批中央對清淤「躺平」

新北市淡水河口藍色公路昨傍晚發生渡船擱淺意外，53人受困在河中央，幸都順利脫困，業者也被要求暫時停航。新北市國民黨團指出，中央水利單位延宕清淤已超過一年，若由民間業者自行清淤費用動輒千萬，早就超過營運成本難以負荷，渡輪停航後八里區民眾交通權益嚴重受損，看守內閣卻視而不見，根本已經變成躺平內閣。

經濟部水利署第十河川分署副分署長楊連洲表示，第十河川局針對淡水河、大漢溪疏濬清淤一直持續在做，包括新店溪福和橋到秀朗橋、大漢溪浮洲橋到城林橋、二重疏洪道、觀音坑溪蘆洲河段等，另外也辦理紅樹林疏伐等，2015年蘇迪樂颱風以來，已清淤200萬立方公尺以上，並沒有議員說的延宕清淤。

國民黨團書記長陳偉杰表示，淡水河道治理與船舶航運牽涉到經濟部水利署第十河川局、航港局、新北市交通局與高灘地工程管理處等單位，自去年三月即協調市府共同向中央爭取預算執行清淤作業，但中央放著問題不解決、一拖再拖，才導致現在渡輪從繞道延時、嚴重到被迫停航的困境。

淡水八里在地的議員陳偉杰說，渡輪是八里區民眾要到淡水搭捷運通勤上班上課的重要交通工具，無論市民或業者都為此苦不堪言，打開電視卻只看到內閣老面孔大風吹，天天帶風向炒人事新聞甚至對新閣員歌功頌德，令人憤怒。

副書記長蔡淑君表示，淡水河中下游淤積是自然現象，船運業者與漁民過往都有自掏腰包清理泥沙，但受氣候及淡江大橋建設工程影響，執行清淤作業後仍會快速回淤，清淤次數增加的費用民間根本難以承擔，交通局主要負責渡輪航運管理，中央卻對清淤需求的經費不聞不問，看守內閣可以這樣躺平不做事嗎？

副書記長江怡臻指出，市府雖然已請淡水客運機動加密班次，民眾可搭乘紅13、紅22到捷運關渡站往返淡水，但河道淤積的問題不能視而不見，她質疑，現在的交通部長王國材是否打算一走了之，有沒有肩膀在卸任前承擔起淡水河道清淤的責任，中央是否重視新北市，相信市民都在看。

楊連洲說，因為清淤量體非常大，淡水河疏濬以通洪為主要考量，至於漁民、航道部分，應該要由觀光、交通主管機關去處理。