為選宜蘭縣長布局？ 陳金德傳任工程會主委 從政多爭議

現任「信賴台灣」之友會秘書長、宜蘭縣前代理縣長陳金德傳將接任行政院公共工程委員會主委兼政務委員，陳本人未正面證實。傳陳金德接下工程會主委，是為布局宜蘭縣長選舉，然綜觀陳金德過去從政經歷，多有爭議。

陳金德2016年9月12日接任台灣中油董事長。不過，2017年8月15日，發生中油供氣中斷造成全台大停電，陳金德在18日舉行記者會宣布請辭，成為中油史上任期第三短的董事長。

陳金德雖因全台大停電稍稍受阻，不過並未造成重大影響。他在2017年11月3日接任宜蘭縣代理縣長。當年2月，時任宜蘭縣代理縣長吳澤成取消林聰賢時期對農地非農用（違規農舍）房屋稅加重課稅。11月7日，陳金德宣布研議退還之前因農地未農用加倍課徵房屋稅被課徵的稅額，共計約4500萬元，加計利息退還。

2017年11月9日，陳金德放寬林聰賢時期的農舍建造規定。2017年11月14日，陳金德於2007年購入的農舍傳違建爭議，現場發現有2012年填土與擋土牆等違規設施，違規總面積約800平方公尺，遭裁罰6萬。

2018年9月18日，陳金德因於高雄市環保局長、高雄市副市長任內經營宜蘭農舍民宿以及文創公司，違反公務員禁止經營商業規定，被監察院以13比0通過彈劾。移送公務員懲戒委員會審理後被判申誡。

陳金德也放寬固定汙染源許可證展限。宜蘭縣固定汙染源許可證每期展延期限5年，2016年宜蘭縣環保局對縣內排氣量大的業者加嚴處理，縮短為2年。陳金德卻在2017年11月15日表示，法規不能限縮人民權利義務；時任宜蘭縣環保局長周錫福表示，許可證展延期限與空氣汙染沒有直接相關，依空汙法29條固定汙染源操作許可證的展延年限不得超過5年，以行政裁量權限縮為2年，盼減少業者的操作許可證核可內容和現況不符的情形。

除此之外，國民黨立委王鴻薇在2023年8月指出，前瞻基礎建設計畫中位於屏東縣的棒球場需逾百年才能回本，控由民進黨控制的屏東縣政府選擇由陳金德擔任獨立董事的隆大建設中標。陳金德當時表示其從未就棒球場投標案與前任屏東縣長潘孟安、現任縣長周春米或縣府人員有過任何接觸，反駁王鴻薇為蓄意造謠。

陳金德在2023年又被國民黨智庫副執行長凌濤、桃園市立委候選人涂權吉等指控，陳在2019年至2021年擔任可寧衛能源董事長期間，影響經濟部長王美花和時任桃園市長鄭文燦通過固體再生燃料發電廠入駐桃園科技工業園區，並核准可寧衛能源入園。陳金德對此駁斥，可寧衛能源於其任職前已購入相關發電廠用地，直至其離職後逾一年才作為第二家入駐廠商獲桃園市政府批准進駐，指國民黨方指控的時序和過程等都與現實不符。