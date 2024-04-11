訪星潛在領導梯隊對接？ 盧秀燕見誰指外交機制不公開

被視為國民黨2028熱門人選的台中市長盧秀燕，睽違4年疫情後首度出訪選擇新加坡，就市政交流而言，與星國相關局處建立起聯繫窗口，有助於深化關係；盧秀燕出訪更重要的，在於與星國政要會面，到底盧秀燕見了誰？目前已公開的有環境部長傅海燕、西北區市長任梓銘，都屬於第四代領導團隊。

至於新加坡總理李顯龍、副總理黃循財是否見到面？從盧秀燕6日回國迄今，星方沒有揭露任何訊息，盧秀燕也強調「基於外交禮儀沒有評論」，不過從盧秀燕回國後表示「成果豐碩超乎預期」，到底見了誰？盧秀燕今在議會答詢表示，基於外交禮儀及機制，行程有的可公開有的不可公開。政壇推論「一切盡在不言中」。

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安去年先後訪問新加坡，侯友宜返國後就接受國民黨徵召選總統，身分超越六都市長，事後黃循財在臉書證實與侯友宜會面，還稱侯友宜是「老朋友」。

至於首都市長蔣萬安訪星，已公開的會面有教育部長陳振聲、西北區長任梓銘，至於李顯龍或黃循財，台北政壇都相信以蔣家與星國關係，應該是有接觸到，不過星國官方未證實，蔣萬安也只說「見到該見的人」。

台灣政治人物訪問新加坡，通關密語就是「尊重、感謝新加坡安排」，至於與星國政要會面？潛規則是不主動發布，只能等星方透過臉書發布訊息後再證實，甚至參訪星國官方部會局處的新聞披露，都得與星方再三磋商。從侯友宜、蔣萬安到盧秀燕都如此。

熟悉台星外交人士表示，新加坡處於東南亞核心地位，國際媒體、跨國企業在此設置亞洲總部，尤其與兩岸的關係，依往例台、星不同世代政治領導人與接班梯隊對接頗密切，國民黨更是如此。

「藍營一姐」盧秀燕是國民黨下屆熱門總統人選，她雖未表態專注市政，但藍營基層頗有共識，盧睽違4年出訪首選新加坡，依照台、星政治慣例，與不同世代的領導團隊對接，可深化關係與交流。

盧回國後表示「成果豐碩」、「實質效益高過預期」，加上盧立委任內多次前往新加坡，她長期在立法院外交委員會，政壇據傳「該見的人都見到了」，但基於新加坡對外慣例，只能「盡在不言中」。

中市府表示，此次出訪交流成果豐富，對新加坡政府的廉潔效能、城市綠化、淨零永續、智慧城市、展演觀光、購物促銷等各面向進行廣泛交流，更深化星國政府友誼與信任。