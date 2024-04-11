美日峰會強調台海穩定 外交部：續與理念相近國合作

美國總統拜登與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，強調維持台海和平穩定的重要性。外交部今天表示，歡迎國際社會關注台海，台灣身為國際社會負責任的成員，將持續與美日及理念相近夥伴攜手合作，並在國際發展議題上貢獻己力。

外交部上午發布新聞稿表示，美國總統拜登（JoeBiden）及日本首相岸田文雄在美國華府舉行元首峰會，並在會後發布聯合聲明，重申「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，並在會後發布的事實文件（fact sheet）中提及台灣對於太平洋島國發展的貢獻。

外交部指出，感謝美日兩國元首持續在各個雙邊及多邊場域公開表達對維持台海和平穩定的重視，以及肯定台灣對於區域發展的貢獻。

外交部表示，中國持續軍事擴張與灰色地帶挑釁行徑已對區域形成嚴峻挑戰，此次峰會聯合聲明再次展現台海和平穩定的重要性，已是國際間高度共識，歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定。台灣身為國際社會負責任成員，將持續與美、日及所有理念相近夥伴攜手合作，促進區域和平、穩定與繁榮，並持續在國際發展議題上貢獻己力。