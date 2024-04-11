寶林茶室案中央不願扣食材？ 蔣萬安證實：的確第一時間不願意

台北市長蔣萬安上午針對剴剴案、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件赴市議會專案報告並答詢，國民黨北市議員柳采葳質詢時指出，3月26日已知有4案例，衛福部卻不願查扣食材？蔣萬安答詢說，「第一時間，他們是不願意」；另外柳爆料北市下令台北寶林分店勒令停業時還接到中央關切電話「為什麼要做這麼絕」，蔣萬安也證實此事。

柳采葳指出，北市3月24日接獲通知立刻稽查並疑似食品中毒案、採集現場生物環境跡證，3月25日再度稽查，3月26日已知案例4案，北市下令A13寶林茶室勒令停業，3月26日北市三度主動稽查，中央衛福部首次參與稽查，並扣食材，但據了解，當時衛福部不願查扣食材？

她說，甚至3月27日台北寶林茶室分店也全勒令停業，還接到中央關切電話？「為什麼要做這麼絕」、「不是只有Ａ13一家嗎？」為什麼其他分店也停業？柳采葳說，寶林茶室案，民進黨和黨工職、民代質疑台北市慢半拍，但北市明明比中央快到現場。

蔣萬安說，3月24日一接獲通知就到現場稽查，當時不知道個案死亡，也不符合中央食物中毒定義，現場關鍵是要找出同一批食餘食材，當時都沒有，事後來看，台灣從未見過邦克列酸，所以3月24日當天，不只是現場稽查，當時盡力採集生物跡證，才串起寶林和受害者直接關聯證據。

衛生局長陳彥元說，因是用共同一系統，3月26日北市要去稽查，疾管署、食藥署有表達要一起去，他當下優先提到毒素不是地方衛生局可以驗出來的，希望中央可以把食材帶回去，果然事後證明，邦克列酸不只中央，地方也驗不出來。

柳采葳問蔣萬安，所以是3月26日到了第三天，中央才和地方一起稽查？蔣萬安說，是；柳采葳再問，是衛福部慢半拍，民進黨卻還說是台北市慢半拍；陳彥元指出，中央不是不願意，因主責還是地方衛生局，但他說是罕見特殊的食物中毒，不是一般常規可以驗到，和食藥署討論才決定把食材扣回去。

蔣萬安也證實，「的確」局長有回報，「第一時間他們是不願意」，但積極溝通、徵詢食藥署高層後，才查扣食材。至於勒令台北寶林停業，有接到中央關切電話？中央有護航？陳彥元說，其實大幅度關店，都會討論，但北市堅持先關了，中央後來也尊重。柳采葳還質詢時間結束後追問「中央是不是護航寶林？」蔣萬安說，是。