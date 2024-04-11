戰爭稅擴大成疑美論 RFA：中國對台發動假訊息手法

金融兵推議題備受關注，自由亞洲電台（RFA）表示，多個案例忽略台灣政府解釋並缺乏證據推論此議題與美國有關，是中國對台發動假訊息手法之一，試圖塑造台海情勢緊張。

台灣上月出現立委質詢關切金融兵推議題，「台灣是否開徵戰爭稅」引起討論，也引發部分台灣民眾擔憂成為政治攻防戰，不只民進黨政府被批「和平保台破功」，也有中國媒體報導此事件，並藉台灣媒體與民眾說法，宣傳「台灣當局應改善兩岸關係才能避免戰爭」。

自由亞洲電台指出，戰爭稅議題雖源自台灣，但僅在事件初期前2日有關注度，之後逐漸減少，反而是中國持續討論，除了有名嘴，接著又傳進中國官媒與社群平台，攻擊對象除了民進黨，更直接點名美國，且不少內容是質疑美國渲染台海要打仗，以及民進黨政府拋出開徵戰爭稅的因果關係。

自由亞洲電台指出，多個案例共通點都在忽略政府對於戰爭稅的說明，並在缺乏證據下推論台灣擬徵戰爭稅與美國有關並傳播誤導訊息，其中內容大多圍繞怪罪美國與民進黨斂財、可憐台灣老百姓受害、兩岸好好談才是根本解決之道等3個面向。

自由亞洲電台引述亞洲事實查核實驗室的報導，分析中國對台灣發動假訊息的手法之一就是「疑美論」，另一個則是塑造台海情勢緊張，想讓台灣民眾心理恐慌。

自由亞洲電台表示，此次戰爭稅正是一例，許多傳播者將美國示警2027年中國攻台時間表，以及台灣是否研議徵戰爭稅的2個獨立新聞事件綁在一起，綜合運用上述兩種手法，加大操作力度。