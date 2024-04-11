曝仍9童委託兒盟出養 蔣萬安今提精進再為剴剴案道歉

台北市長蔣萬安今天赴議會針對剴剴案等專案報告。蔣萬安專案報告書提到，目前仍有60位兒童實際住北市並接受出養服務；另，有1位實際住新北並由北市社會局服務的個案。不過根據蔣萬安的報告書，目前這61位出養兒少中，仍有9位是委由兒福聯盟進行出養服務，其中3位是由保姆來照顧，6位收養家庭試養中。

為避免再有人漏接，蔣萬安報告書也提到，在中央制度未調整前，北市為避免兒虐憾事發生，已經在這個期間，會將北市屬於出養前安置於居托人員照顧的孩童完成再度訪視，並與原個管社工及媒合許可單位，取得相關個管資料。

蔣萬安報告時也再度向剴剴及愛他的人道歉，蔣說，剴剴的離世沒有一個人不遺憾，「我們絕對不推卸責任，我是三個孩子地父親，很清楚讓孩子平安長大是每一個父母的心願，會好好接住」，會盡一切努力，讓需要照顧的孩子，不被落下，會共同面對問題、解決問題。

不過蔣萬安今天施政報告前，原本民進黨議員陳賢蔚也想以權益問題，要求市長蔣萬安先針對剴剴案道歉，議長戴錫欽認為，專案報告沒有權宜問題，要議員等自己的質詢時間再來。蔣報告時也表示「我在這裡，再度表達對剴剴的離世及所有愛他的人，深深的歉意。」

由於剴剴因為在等待出養時，遭到劉姓保母凌虐致死，根據今天蔣萬安的專案報告書，目前兒童實際居住在台北市，並接受出養服務的有60位，及實際居住新北市並由北市府社會局服務的個案有一位，共有61位。

這61位包括社會局督護兒童18位，全數安置在寄養家庭及兒少安置機構； 11位非社會局服務的非局監兒童，其中10位安置在寄養家庭及兒少安置機構、僅有1位原由新北市政府委託兒盟進行出養服務，兒盟委託新北市保母照顧，後因案母遷移至北市，轉由北市社福中心追蹤。

至於外縣市主責、兒童於北市接受照顧的有28位，17位由忠義基金會進行出養服務、2位由天主教福利會進行出養，均安置在兒少安置機構；6位由兒福聯盟進行出養服務(1位由保姆照顧、5位於收養家庭試養中；3位由高雄市私立小天使家園進行出養服務(1位安置於兒少安置機構，2位於收養家庭試養中)。

家庭自行委託，兒童於北市接受照顧4位，2位由勵馨基金會進行出養服務(1位由保姆照顧，另1位於收養家庭試養中)，2位由兒福聯盟進行出養服務(1位由保姆照顧、另1位於收養家庭試養中)。