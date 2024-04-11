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美國愛荷華州眾議會通過友台決議 5年來首見

中央社／ 紐約10日專電
今年是台灣關係法立法45周年。（路透）
今年是台灣關係法立法45周年。（路透）

睽違5年，美國愛荷華州眾議會再度通過友台決議，重申支持台灣關係法，力挺台美洽簽雙邊貿易協定及台灣參與國際組織。決議在台灣關係法45週年紀念日通過，別具意義。

愛荷華州眾議會今天通過第115號決議，承諾深化與台灣締結35年的姊妹州關係；重申支持台灣關係法，鼓勵愛州企業對台商業往來時直接稱呼「台灣」；支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），深化愛州與台灣的經貿夥伴關係；力挺台灣有意義參與攸關人民衛生、安全及福祉的國際組織。

這項決議由愛荷華州眾議會「友台連線」共同主席安德魯斯（Eddie Andrews）提案，獲議長葛拉斯里（Pat Grassley）署名。

愛荷華州眾議會多數黨黨鞭史東（Henry Stone）等20位跨黨派議員輪番宣讀決議文，隨後獲全場議員無異議鼓掌通過。愛州參議會「友台連線」共同主席史威尼（Annette Sweeney）、波爾頓（Nate Boulton）到場見證，並在參議會議場發言，呼應眾議會通過的友台決議。

駐芝加哥辦事處長類延峰感謝愛荷華州眾議會通過決議，展現對台灣及台美關係的堅定支持。

類延峰透過新聞稿表示，愛荷華州是台灣重要的經貿及農業夥伴，雙方合作密切，台灣也有諸多愛州大學校友遍布社會各界。這項決議獲通過顯示，美國中西部各州對與台灣加強經貿夥伴關係深具興趣。

過去一個多月，威斯康辛、明尼蘇達州議會也通過內容類似的友台決議。

1979年中華民國與美國斷交，美國國會通過台灣關係法，時任總統卡特於當年4月10日簽署生效，自此成為規範美國對台政策的方針。

類延峰說，愛荷華州眾議會決議重申支持台灣關係法，支持愛州企業以正確方式稱呼台灣，不僅是對台灣人民的尊重，也符合美國與台灣交往的一貫立場。此決議案通過適逢台灣關係法45週年紀念日，深具意義。

台灣關係法

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