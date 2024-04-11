黃子佼持兒少性影像 游淑慧指民進黨一點：這才毛骨悚然

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。(本報系資料照)
國民黨北市議員游淑慧。(本報系資料照)

知名主持人黃子佼陸續被爆出持有7部未成年偷拍影片、涉性侵等事件，在全台引發軒然大波。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示，等到有黃子佼才修法、封網，「這才叫毛骨悚然」。現在道貌岸然、罵到面紅耳赤的男人們，在他們黨內發生性騷、婚外情頻傳時，卻都是一言不發。

游淑慧今天在臉書說，最近很多人「忙著」出來譴責黃子佼，其中有些人的蹭新聞，真讓人覺得作嘔，尤其是部分民進黨的真男人們。性犯罪者該罵、該罰，甚至對我們女生來說是該死，尤其是對孩子出手。但黃子佼是第一個嗎？是行徑最可惡的嗎？如果他叫王子佼，你們這些大立委還會搶著出來踹兩腳、搏版面嗎？

游說，修法早該修了，是為所有被欺凌的孩子而修，不是為黃子佼而修。「創意私房」也早該全面禁封下，也不是因為發現黃子佼是會員才封。「創意私房」這個網站為什麼到現在可以持續運作呢？「這才叫毛骨悚然」。

游說，政府、立法院，早幾年都幹什麼去了？有媒體新聞，才會做事了嗎？根據知情的網友指出：「創意私房」上有超過20萬帖的影片，會員人數有5418人，會員之中甚至有警察及國小老師，代表著「台灣不是只有一個黃子佼，而是有5418個黃子佼」。

游淑慧說，她認為……說不定還有其他社會知名人物。如果真要修法……未來只要是嚴重兒童相關性犯罪的，一律「公開揭露」、讓其「身敗名裂」，用社會型死刑達到嚇阻作用。

黃子佼

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