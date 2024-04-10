保護兒童 陳建仁要求強化托育服務管理機制入法

中央社／ 台北10日電

為強化保護兒童，行政院長陳建仁今天要求，衛福部研擬兒童托育服務法草案時，應將強化托育服務管理機制納入規範，並加速修正現行兒童及少年福利與權益保障法，完備法制。

先前1歲男童疑遭虐死案引社會譁然，衛福部表示擬透過修正兒童及少年福利與權益保障法，將孩童出養改由地方主管機關評估，同時也要訂定兒童托育專法。

行政院晚間透過新聞稿指出，陳建仁今天主持「行政院社會福利推動委員會第34次委員會議」時表示，先前發生出養童受虐致死的不幸事件，各級政府與民間團體都應共同面對，務實且全面盤點相關缺失檢討補強。

他說，期盼未來透過強化跨體系網絡間的橫向聯繫，詳盡且明確地釐清地方政府與民間收出養團體間的權責分工、合作機制與空窗補強措施。

陳建仁也要求，衛福部應儘速與地方政府、民間社工、兒童醫療、兒童收出養媒合與安置團體等共同會商，並針對相關缺漏待改善事項，明確應執行細節，完備相關作業規範與健全流程指引，結合相關機構與民間機構共同落實施行，周延社會安全防護網絡。

陳建仁說，衛福部研擬「兒童托育服務法」草案時，應將「強化托育服務管理機制」納入規範，同時加速「兒童及少年福利與權益保障法」的檢討修正，完備相關法制，並儘速將修正草案報院，以利行政院會通過後送立法院審查。

衛福部今天也針對未成年照顧者提出專案報告，陳建仁說，保障兒童及少年的身心健全發展與福利，是兒童權利公約的基本原則，中央已經盤點並整理「未成年照顧者的定義」、「成因處境」、「多元需求」與「因應對策」，後續請各單位與地方政府密切合作，落實執行。

陳建仁說，為及早辨識出未成年照顧者，掌握其身心狀況，並回應其需求，衛福部、教育部與內政部積極培訓教師、輔導人員、社工、心衛人員、醫療人員與基層民政人員，提升辨識未成年照顧者的敏感度。

托育 衛福部 陳建仁

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