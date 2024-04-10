台灣關係法立法45周年 賴清德：深化台美關係
台灣關係法立法滿45周年。據轉述，民進黨主席賴清德今天在中常會表示，這部法律規範了台美交往的基礎，也讓雙邊關係，具備可依賴的確定性、以及連續性，未來將在善意基礎上，持續深化台美強健緊密的關係。
賴清德指出，今天是美方「台灣關係法」簽署生效的45周年，這部法律規範了台美交往的基礎，也讓雙邊關係，具備可依賴的確定性、以及連續性。台美的實質關係一向堅實，美國對我國的支持也奠基在台灣關係法及六項保證上，相當穩定，這部法律代表著維持台海和平穩定現狀，符合台美雙方的期望、以及國際利益。
賴清德表示，未來他也會在相關的友台法規、累積的善意基礎上，持續深化台美強健緊密的關係，也希望美方能持續支持自由民主的台灣，讓和平繁榮的現狀可以被繼續維持。
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