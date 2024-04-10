傅崐萁喊話中央支援 2018年災民：組合屋是最快的作法

雲翠大樓在2018年震垮，花蓮縣府提供兩方案，一是以坪數換錢，二是異地重建，時任大樓主委林葳說，0206地震與0403地震規模差很多，這次特別嚴重，如今善款未到位，紅黃單危樓還在增長，實際受災人數不明，很難談要蓋組合屋還是永久屋。現在最重要的是安定災民的心，認為組合屋是現在最快的作法。

花蓮0403地震，許多災民無家可歸，雖然已沒有人在收容所，但都自行在外租、或借住親友家，昨天立委傅崐萁昨天向中央喊話，要求提供災民組合屋。

林葳表示，當初選擇一坪換11萬元方案在外買房，能選擇自己想要居住的位置，不過依據個人得知的消息，現在縣府善款不足，如果錢沒進來，「後續都不用談」。

林葳說，0206地震拆了3棟房，這次0403地震不但拆4棟房，還有60幾件被貼紅黃單受損建物，大多都不能住人，與6年前的受災規模差太多。現在最重要的就是讓災民安定下來，不要造成恐慌；針對傅崐萁喊話中央分發組合屋，她個人也贊同，目前組合屋的確是最快的方法，呼籲中央盡快下來蓋組合屋，讓災民暫時有個家。

入住花蓮0206震後重建新址「梧桐寓所」的受災重建戶說，原先選擇住在靠近花蓮車站一帶的社區，就是看準交通方便的便利性，周邊也有學校等，沒想到房子突然被震垮，在存款不足的情況下，不得已選擇縣府的異地重建，等了4年才終於有自己的家。

不具名的受災戶說，花蓮市規畫3處社宅，等於是有現成的房屋，希望未來能直接入住；建議部分善款能支付旅宿業，不但能提供災民安頓，也可以減少業者因觀光客不來的損失。

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