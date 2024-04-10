快訊

上「夜夜秀」爆黃子佼拍少女裸照被消音 吳宗憲證實了

背包有證件！太魯閣砂卡礑第5具遺體尋獲 游家5口回家了

幕後／為何會有馬習二會？馬英九想站在歷史高度 為台灣人發聲

傅崐萁喊話中央支援 2018年災民：組合屋是最快的作法

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮0403地震，許多災民無家可歸，政府要提供組合屋還是永久屋，善款是關鍵之一。本報資料照片
花蓮0403地震，許多災民無家可歸，政府要提供組合屋還是永久屋，善款是關鍵之一。本報資料照片

雲翠大樓在2018年震垮，花蓮縣府提供兩方案，一是以坪數換錢，二是異地重建，時任大樓主委林葳說，0206地震與0403地震規模差很多，這次特別嚴重，如今善款未到位，紅黃單危樓還在增長，實際受災人數不明，很難談要蓋組合屋還是永久屋。現在最重要的是安定災民的心，認為組合屋是現在最快的作法。

花蓮0403地震，許多災民無家可歸，雖然已沒有人在收容所，但都自行在外租、或借住親友家，昨天立委傅崐萁昨天向中央喊話，要求提供災民組合屋。

林葳表示，當初選擇一坪換11萬元方案在外買房，能選擇自己想要居住的位置，不過依據個人得知的消息，現在縣府善款不足，如果錢沒進來，「後續都不用談」。

林葳說，0206地震拆了3棟房，這次0403地震不但拆4棟房，還有60幾件被貼紅黃單受損建物，大多都不能住人，與6年前的受災規模差太多。現在最重要的就是讓災民安定下來，不要造成恐慌；針對傅崐萁喊話中央分發組合屋，她個人也贊同，目前組合屋的確是最快的方法，呼籲中央盡快下來蓋組合屋，讓災民暫時有個家。

入住花蓮0206震後重建新址「梧桐寓所」的受災重建戶說，原先選擇住在靠近花蓮車站一帶的社區，就是看準交通方便的便利性，周邊也有學校等，沒想到房子突然被震垮，在存款不足的情況下，不得已選擇縣府的異地重建，等了4年才終於有自己的家。

不具名的受災戶說，花蓮市規畫3處社宅，等於是有現成的房屋，希望未來能直接入住；建議部分善款能支付旅宿業，不但能提供災民安頓，也可以減少業者因觀光客不來的損失。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

蔡總統花蓮勘災「動用所有資源助重建」鄭文燦承諾全力支持組合屋

傅崐萁喊話中央贈組合屋 都更專家建議「長遠考量可蓋社宅」

蔡英文明天訪花蓮 傅崐萁喊話「不是災區一日遊」籲同理心救救災民

禮品山、2018善款挨批 傅崐萁反嗆：網軍側翼治國 殃及子孫

相關新聞

太魯閣砂卡礑第5具遺體尋獲 游家5口回家了

花蓮3日強震，太魯閣砂卡礑步道今天現場陸續移出日前發現兩具遺體後，接連在附近發現其他3具遺體，從第3具遺體身上背包，找到...

花蓮強震「汪汪隊立大功」！為救災搜救犬訓練嚴格 還需經得起山豬挑釁

花蓮強震救災，搜救犬成重要角色，台東搜救犬領犬員說，搜救犬要全心全意的愛吃、愛玩，還要經得起山豬挑釁，經過上千小時訓練，...

傅崐萁喊話中央支援 2018年災民：組合屋是最快的作法

雲翠大樓在2018年震垮，花蓮縣府提供兩方案，一是以坪數換錢，二是異地重建，時任大樓主委林葳說，0206地震與0403地...

漫畫大師敖幼祥助東華大學災後重建 義賣善款72萬元全捐校方

0403大地震重創國立東華大學理工學院，館內研究設備、校方累積20年研究資料全燒光。以「烏龍院」等系列作品聞名海內外的漫...

獨／遇強震罹難…65歲桃市文化局志工身亡 親友悲曝生前善行：他是大好人

花蓮3日發生規模7.2強震，桃園市府統計，有6名市民在花蓮遇災，其中1人死亡、5人受傷，罹難的65歲連姓男子是市府文化局...

花蓮強震全台12萬戶一度停水 蔡總統肯定台水「復水進度1天完成92%」

花蓮強震造成全台逾12萬戶停水，總統蔡英文今天赴花蓮視察復水工作並表示，台水公司第一時間啟動緊急應變，全力調度人力物力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。