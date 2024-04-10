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賴清德參訪北榮 期盼擔任總統能對人民健康做出貢獻

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統賴清德今天參訪台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心。圖／總統府提供
副總統賴清德今天參訪台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心。圖／總統府提供

副總統賴清德今天參訪台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心時表示，他身為醫界的一分子，又是政治人物，過去在立法院問政，或是在行政單位也都積極謀取人民的健康與福祉，他也期盼未來擔任總統，可以對台灣人民的健康做出貢獻。

賴清德致詞時表示，他很榮幸受邀來參觀台北榮總院重粒子癌症治療中心，過去榮民總醫院的成立是要照顧榮民，但這幾10年來，在大家全心全力投入下，已經成為全台人民健康的守護神，大家的努力社會都看得見。特別是在COVID-19疫情期間，榮總站在第一線收治病人，也在最關鍵的時刻接受重症轉診，他要特別表達感謝及肯定之意。

賴清德指出，榮民總醫院是台灣之光，他以榮民總醫院為榮。「防疫視同作戰」，疫情來臨的時候，守護國人健康的戰士就是醫護人員。因此，榮民總醫院全體同仁的肩上都值得配戴一枚勳章。

賴清德指出，國人平均餘命已經延長到超過80歲，但不健康年數也超過8年。換句話說，國人平均生命有10%的時間是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅或是生活需要照料，他希望未來榮總也能加入「健康台灣」的行列，讓國人更健康、活得更久。

賴清德表示，自民國70幾年開始，癌症就是台灣的十大死因之首，他在競選期間特別提出「百億癌症新藥基金」，希望集合大家的力量來打擊癌症、延長國人生命，妥善治療癌症病人，其中重粒子癌症治療就是最新的方式，他也期盼大家共同為民眾的健康做出進一步貢獻。

榮民 癌症治療 賴清德

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