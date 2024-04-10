韓國瑜不知民主基金會今開董事會？吳釗燮：4月2日曾當面通知

台灣民主基金會今下午召開董事會，身兼民主基金會代理董事長的外交部長吳釗燮在受訪時表示，曾於4月2日拜會立法院長韓國瑜，當面通知召開董事會一事，並獲得韓國瑜諒解。

民主基金會今召開董事會，但傳出韓國瑜並不知情。對此，吳釗燮今受訪時表示，於4月2日中午，他曾去拜會韓國瑜，向他當面說明要召開董事會，以及議程及重點，更獲得他的諒解。他表示，這次的董事會最重要的就是推舉出新的董事長。

吳釗燮說，在民主基金會新董事長尚未產生前，就由他暫代，這是程序問題。他表示，他2月就曾經拜訪過韓國瑜，也向對方表達慣例上立法院長就是民主基金會的董事長；4月2日去拜訪時也仍然向韓重申這點，今日會議最重要的議程之一，就是要推舉新的董事長。

吳釗燮透露，他也曾向韓詢問，是否能再獲推舉後，親自主持接下來的會議，但韓向他表示自己今日接下來有其它的行程，無法緊接著處理會務，因此代理董事長繼續主持會議。

針對議程是否緊湊？吳釗燮坦言，開會時間真的是非常緊迫，在這任的董監事任滿之前兩個月，民主基金會董事會就要推舉新的董事，沒有多少時間了，只剩下幾天而已；另外，依「財團法人法」規定，決算也必須要送主管機關，僅剩僅天時間，如果不開董事會的話，可能會陷入違法危機，這件事也獲得接下來要接董事長的韓國瑜的諒解。