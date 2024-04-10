快訊

睽違9年！馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

新進度！砂卡礑再發現第3、4具遺體 「相擁深埋」土石堆下3至5公尺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜不知民主基金會今開董事會？吳釗燮：4月2日曾當面通知

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片

台灣民主基金會今下午召開董事會，身兼民主基金會代理董事長的外交部長吳釗燮在受訪時表示，曾於4月2日拜會立法院長韓國瑜，當面通知召開董事會一事，並獲得韓國瑜諒解。

民主基金會今召開董事會，但傳出韓國瑜並不知情。對此，吳釗燮今受訪時表示，於4月2日中午，他曾去拜會韓國瑜，向他當面說明要召開董事會，以及議程及重點，更獲得他的諒解。他表示，這次的董事會最重要的就是推舉出新的董事長。

吳釗燮說，在民主基金會新董事長尚未產生前，就由他暫代，這是程序問題。他表示，他2月就曾經拜訪過韓國瑜，也向對方表達慣例上立法院長就是民主基金會的董事長；4月2日去拜訪時也仍然向韓重申這點，今日會議最重要的議程之一，就是要推舉新的董事長。

吳釗燮透露，他也曾向韓詢問，是否能再獲推舉後，親自主持接下來的會議，但韓向他表示自己今日接下來有其它的行程，無法緊接著處理會務，因此代理董事長繼續主持會議。

針對議程是否緊湊？吳釗燮坦言，開會時間真的是非常緊迫，在這任的董監事任滿之前兩個月，民主基金會董事會就要推舉新的董事，沒有多少時間了，只剩下幾天而已；另外，依「財團法人法」規定，決算也必須要送主管機關，僅剩僅天時間，如果不開董事會的話，可能會陷入違法危機，這件事也獲得接下來要接董事長的韓國瑜的諒解。

吳釗燮 財團法人法 韓國瑜

延伸閱讀

民主基金會開會韓國瑜不知？綠委：書面當面都有通知

韓國瑜返鄉助選 高喊雲林脫胎換骨「一定要發展高科技產業」

影／韓國瑜為麥寮鄉長候選人許志豪站台 藍營立委、縣長要做許後盾

媒體報導韓國瑜被藍委批不配合黨？ 王鴻薇：過度解讀

相關新聞

韓國瑜不知民主基金會今開董事會？吳釗燮：4月2日曾當面通知

台灣民主基金會今下午召開董事會，身兼民主基金會代理董事長的外交部長吳釗燮在受訪時表示，曾於4月2日拜會立法院長韓國瑜，當...

朱立倫批賴選出「最聽話內閣」將在國會面對「非常大挑戰」

準總統賴清德今天公布最新內閣名單。國民黨主席朱立倫批評，這是最聽話的內閣，民進黨號稱希望組成最專業、有民意的民主大聯盟，...

綠中常委替林佳龍、林右昌抱不平嗆卓榮泰不要吃太狠

總統當選人賴清德今天公布第一波內閣人事，外界解讀為沒顧及派系平衡。民進黨正國會中常委陳茂松今天開砲表示，至今內閣沒看到林...

台灣關係法滿45年 蔡總統：台美共同努力深化合作

蔡總統10日上午接見「美國智庫2049計畫研究所」訪問團時指出，今天是《台灣關係法》立法滿45年的日子，感謝美國政府、國...

影／台灣關係法45周年 韓國瑜接見美國智庫訪問團

台灣關係法立法滿45周年，美國智庫「2049計畫研究所」訪問團薛瑞福主席一行今天拜會立法院長韓國瑜，重申確保台灣自由民主...

520回任國安會秘書長？吳釗燮：做好每一分鐘的外交工作

外交部長吳釗燮傳在520之後回任國安會秘書長。對此，吳釗燮表示，他沒有評論，並表示，他會在外交部長任內做好每一分鐘的工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。