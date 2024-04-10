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朱立倫批賴選出「最聽話內閣」將在國會面對「非常大挑戰」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今下午在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今下午在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

準總統賴清德今天公布最新內閣名單。國民黨主席朱立倫批評，這是最聽話的內閣，民進黨號稱希望組成最專業、有民意的民主大聯盟，結果大家看到的卻是民進黨的自我派系聯盟，將來在國會一定會面對民意非常大的挑戰。

朱立倫今在中常會發表談話指出，這次內閣主要名單，不管是是卓榮泰、鄭麗君，或者是相關的名單可以感受到，這是一個最聽話的內閣，完全是秉持賴清德的個人意志，與民進黨黨意的內閣，與台灣民意跟所謂的專業距離非常遙遠。

朱立倫說，他要再一次提醒賴清德，如果只是把行政院降格為賴清德的幕僚單位，行政院長是賴總統的幕僚長，將來所有國會的監督力量就是針對賴清德本人，這是非常清楚的。

另外，針對社會議題關注的，包括對兒少的家暴以及性侵害，朱立倫說，國民黨嚴正的立場，絕對不容許任何的對兒少的傷害，不管是暴力或性侵害，國民黨立法院黨團與各立委分別提案提出很多修法，都希望積極推動。

他也呼籲民進黨，此事不要分朝野，應該共同保護兒少，讓性剝削、性侵害和任何暴力能在台灣社會被加以防止，這是大家共同努力的目標。

同時，朱立倫也在中常會中，對花蓮強震的傷亡民眾表達最高的哀悼跟致意，呼籲社會發揮愛心、全力支持花蓮民眾，以及各地受害的民眾能重建。

內閣 朱立倫 賴清德

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