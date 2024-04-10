快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

韓國瑜未收到民主基金會開會通知？綠委：有書面送達

中央社／ 台北10日電

台灣民主基金會今天開董事會，外傳立法院韓國瑜辦公室未收到開會通知。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，就黨團掌握，開會通知有書面送達，而不管是用書面或當面，都有向韓國瑜通知相關改組過程。

台灣民主基金會董事會改組受矚目，基金會日前決定今天下午召開董事會。外傳立法院長韓國瑜辦公室迄今尚未收到開會通知，且韓國瑜今天下午將接見美國智庫「2049計畫研究所」訪問團主席薛瑞福（Randall G. Schriver）一行，恐怕也無法參加。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，有媒體詢問，韓國瑜辦公室指「沒收到外交部的開會通知」，因此安排接見外賓行程，無法出席。

吳思瑤表示，這樣的說法值得再去查證，就黨團所了解及知悉的狀況，民主基金會董事會開會通知有書面送達，而且就她所掌握，外交部長吳釗燮也有親自向韓國瑜報告董事會改選、改組相關程序，因此如果有傳出韓國瑜不知道下午開會、沒有收到通知等，這樣的說法應該是錯誤的。

吳思瑤說，就黨團掌握，董事的改選程序，不管是書面或當面，都有清楚通知韓國瑜，包括改組過程與流程。

吳思瑤指出，希望民主基金會改組順利，且在法定期限內完成，更重要的是要讓民主基金會藉由新任團隊、改組後董事會，能快速、持續台灣雙軌外交重要任務，讓外交事務持續進行，不會有空窗期。

吳思瑤 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

民主基金會開會韓國瑜不知？綠委：書面當面都有通知

影／韓國瑜為麥寮鄉長候選人許志豪站台 藍營立委、縣長要做許後盾

媒體報導韓國瑜被藍委批不配合黨？ 王鴻薇：過度解讀

苗栗市長補選牽動2026 「戰貓」蕭美琴、「禿子」韓國瑜隔空較勁

相關新聞

促成統神與吳崢大戰 徐巧芯酸吳亂開戰又縮起來

黃子佼案引發各界關注。由於統神日前發言表示「我也想Ｘ未成年」，民進黨發言人批評國民黨近期還邀請統神教授網路空戰技巧，令人...

統神獲邀藍營活動遭質疑 國民黨：盼專注力放修法

知名實況主「統神」張嘉航在直播時，稱黃子佼風波「沒那麼嚴重」，引發爭議。由於國民黨近期開辦群賢戰鬥營，傳出擬邀統神傳授空...

朱立倫批賴選出「最聽話內閣」將在國會面對「非常大挑戰」

準總統賴清德今天公布最新內閣名單。國民黨主席朱立倫批評，這是最聽話的內閣，民進黨號稱希望組成最專業、有民意的民主大聯盟，...

郝龍斌質疑「放水京華城案容積率」柯文哲：有問題就去告

民眾黨黨主席柯文哲日前遭控在台北市長任內提供京華城案高容積率，疑圖利廠商上百億元，對此，目前人Long stay雲林輔選...

再生醫療雙法拚520送立院 免人體試驗僅剩2條件

人口走向高齡化，讓基因遺傳疾病、癌症等醫療需求持續增加，新興再生醫療變成不可忽視的治療方。衛福部推出「再生醫療雙法」為再...

影／蕭美琴談「戰貓」精神 靈活並在困難環境中生存

準副總統蕭美琴下午出席上市櫃公司協會舉辦的「台灣女力論壇」。蕭美琴表示自己在美國擔任外交官時，形容自己是「戰貓」，並非只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。