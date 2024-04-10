台灣關係法45周年 薛瑞福：台美合作的重要機制

蔡英文總統今天上午接見「美國智庫2049計畫研究所」訪問團時指出，今天是台灣關係法立法滿45年，感謝美國政府、國會及民間，持續與台灣一起努力，深化雙邊的合作與情誼。蔡總統也指出，台美這幾年不斷加強安全夥伴關係，在美國落實對臺安全承諾的同時，台灣也積極推動國防自主，展現自我防衛的決心。未來，台灣會繼續和美國攜手合作，守護區域的和平穩定。

美國智庫2049計畫研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）率團訪台，蔡總統致詞時表示，2049計畫研究所長期關注台海及印太區域的安全，對於提升台美關係提出許多建言。大家無論是在公開場合或社群媒體上，也時常為台灣發聲，她要表達最深的感謝。

蔡總統指出，這幾年來，台灣和美國不斷加強安全夥伴關係。美國政府除了依據「台灣關係法」及「六項保證」持續對臺軍售，在去年，也首度提供台灣軍事融資貸款。今年3月，美國「2024會計年度綜合撥款法」已完成立法，為支持台灣的各項措施及倡議注入財政資源。

蔡總統表示，在美國落實對台安全承諾的同時，台灣也積極推動國防自主，展現自我防衛的決心。從去年到現在，無論是完成第一艘「國艦國造」的「海鯤軍艦」，或是第一批六艘高效能艦艇已經全數交艦，都證明了台灣自主造艦的能量，更提升了國防實力。蔡總統強調，未來，臺灣會繼續和美國攜手合作，守護區域的和平穩定。

薛瑞福致詞時首先感謝蔡總統及政府團隊的接待，他說，台灣近日發生地震造成災情以來，他們持續關心並為台灣祈禱，不過在短時間內看到台灣人展現的毅力與精神，讓他們深感振奮。

薛瑞福也感謝蔡總統提及台灣關係法45周年，他表示，有些人認為該法是因應情勢而誕生的類條約，實際上，這是台美進行經貿、安全及軍事等必要合作的重要平台與機制。也有人討論台灣關係法應該改變或修法，但此法確實讓台美雙方能共同完成困難且重要的工作，並得以達成今日的成就。

薛瑞福表示，蔡總統即將卸任，他要感謝蔡總統的執政、對台美關係的貢獻及在許多重要議題的領導力，例如蔡總統在疫情期間的領導作為，仍持續帶給世人啟發及寶貴經驗。他對蔡總統的領導表示讚賞，並再次感謝今天的會面及接待。