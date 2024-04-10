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台灣關係法45週年 蔡總統：台美共同深化合作

中央社／ 台北10日電

總統蔡英文今天接見美國智庫訪團時指出，今天是「台灣關係法」立法滿45年的日子，感謝美國政府、國會與民間持續與台灣一起努力，深化雙邊的合作與情誼，未來台灣會繼續和美國攜手合作，守護區域和平穩定。

總統府發布新聞稿表示，蔡總統上午在總統府接見美國智庫2049計畫研究所訪問團主席薛瑞福（RandallG. Schriver）一行。

蔡總統致詞提到，2049計畫研究所長期關注台海及印太區域的安全，對於提升台美關係提出許多建言，無論是在公開場合或社群媒體上，也時常為台灣發聲，她要表達最深的感謝。

蔡總統指出，這幾年來，台灣和美國不斷加強安全夥伴關係。美國政府除了依據「台灣關係法」及「六項保證」持續對台軍售，去年也首度提供台灣軍事融資貸款，今年3月，美國2024會計年度綜合撥款法已完成立法，為支持台灣的各項措施及倡議注入財政資源。

蔡總統表示，在美國落實對台安全承諾的同時，台灣也積極推動國防自主，展現自我防衛的決心。從去年到現在，無論是完成第1艘「國艦國造」的「海鯤軍艦」，或是第一批6艘高效能艦艇已經全數交艦，都證明了台灣自主造艦的能量，更提升了國防實力。

蔡總統強調，未來台灣會繼續和美國攜手合作，守護區域的和平穩定，要再次感謝訪團來訪，以行動展現對台美關係的支持，也期待透過大家的觀察和意見，進一步強化台美安全夥伴關係。

薛瑞福致詞指出，有些人認為台灣關係法是因應情勢而誕生的類條約，實際上這是台美進行經貿、安全及軍事等必要合作的重要平台與機制，也有人討論「台灣關係法」應該改變或修法，但此法確實讓台美雙方能共同完成困難且重要的工作，並得以達成今日的成就。

訪賓一行由外交部長吳釗燮陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄也在座。

台灣關係法 總統府 美國

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