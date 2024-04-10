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嚇阻兒少性暴力 藍委提修法、設專責小組等五訴求

中央社／ 台北10日電

兒少性暴力議題延燒，國民黨立委陳菁徽等人今天召開記者會，呼籲翻修性暴力犯罪防制四法，設立性犯罪專責小組，強化執法效率，並運用區塊鏈技術合作查緝，並在公共設施的設計中納入反偷拍，杜絕違法偷拍。

藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，輿論譁然，引發各界關注兒少權益。國民黨立委陳菁徽、李彥秀、柯志恩、葛如鈞等人，今天在立法院召開「保護兒少權益，嚇阻網路性暴力，讓下一代好好長大」記者會。

陳菁徽等人在記者會中提出5大訴求，第1、性暴力犯罪防制四法，儘速檢討翻修；第2、設立性犯罪專責小組，成立性犯罪者資料系統，強化執法效率；第3、運用區塊鏈技術合作查緝，罪犯無所遁形；第4、性暴力受害者創傷修復心理諮商系統支持；第5、公共設計納入反偷拍，杜絕違法偷拍。

陳菁徽表示，去年一連串Me too事件，至今依然延燒，每次新聞、社群媒體效應，對於受害者而言都是二度、三度傷害。面對系統性性暴力事件，除加重罰則外，更要從源頭管理、事後諮商輔導、教育等方面多管齊下，讓下一代能在健康、安全的環境中長大。

陳菁徽指出，目前查緝數位性犯罪的資源過於分散，並沒有完善的統籌機制，行政院應儘速設立專責機關整合現有資源，與境外平台接洽，下架外流境外性影像。並調查數位性犯罪，成立性犯罪者資料系統，強化執法效率，提升員額及充足預算，剷除犯罪組織根源。

陳菁徽也指出，應該在公共設施設計納入反偷拍思維，各級學校都應辦理防針孔偷拍教育訓練，並且各校都應訂定「提升校園安全及性別隱私防針孔偷拍作業計畫」，落實校園安全。並透過修法將反偷拍思維納入公共設計，以及公共場域加強執行反偷拍監測，雙軌並行。

李彥秀表示，去年立法院三讀通過行政院提出的性暴力犯罪防制四法修正草案，但性暴力聯防保護網實際上漏洞百出，衛福部也坦承網路性影像的移除遭遇瓶頸，被害者的申訴流程繁瑣，且要一再提出補件資料造成傷口二度灑鹽，將繼續提案修法，打造性暴力聯防保護網。

柯志恩指出，加重刑罰是最後手段，更應該思考為何加害者會成為加害者。許多曾經的被害者，長大後成為加害者，因為對這些人而言，是從未享受過的權威表現，成為一個惡性循環。

柯志恩表示，現行兒童及少年性剝削防制條例，針對加害者的矯正輔導教育只有4小時以上、50小時以下而已，根本看不出來具體成效，且現行諮商的專業人力嚴重不足，若無法改善人力問題，根本無法在短期間內改善。

葛如鈞在記者會中公布網路性暴力影音交易平台金流畫面，呼籲檢警單位要主動與各虛擬貨幣交易平台合作，加強過濾、阻斷金流，守護兒少。他將參考國外法制提出修法，針對持有兒少性影像的犯罪態樣，提高刑責，以符合罪刑相當原則。

偷拍 陳菁徽

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