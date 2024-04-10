兒少性暴力議題延燒 4藍委提5訴求主張修法

藝人黃子佼不雅片事件再度引燃兒少性暴力議題，國民黨立委陳菁徽、柯志恩、李彥秀、葛如鈞今舉行記者會，提出五大訴求，呼籲政府保護兒少權益，嚇阻網路性暴力、讓下一代好好長大。

陳菁徽、柯志恩、李彥秀、葛如鈞主張，性暴力犯罪防制四法，儘速檢討翻修；設立性犯罪專責小組，成立性犯罪者資料系統，強化執法效率；運用區塊鏈技術合作查緝，罪犯無所遁形；性暴力受害者創傷修復心理諮商系統支持：公共設計納入反偷拍，杜絕違法偷拍。

陳菁徽批評，目前查緝數位性犯罪的資源過於分散，如警政體系、通傳會所管理的iWIN以及數發部等，並沒有一個完善的統籌機制；要求行政院儘速設立專責機關整合現有資源，與境外平台接洽，下架外流境外性影像；並調查數位性犯罪，成立性犯罪者資料系統，強化執法效率，提升員額人力以及充足預算，剷除犯罪組織的根源。

陳菁徽認為，各級學校應辦理防針孔偷拍教育訓練，訂定「提升校園安全及性別隱私防針孔偷拍作業計畫」，落實校園安全。透過修法將反偷拍思維納入公共設計，請公共場域相關單位加強執行反偷拍監測，雙軌並行。

李彥秀指出，政院提出的性暴力犯罪防制四法修正草案去年三讀，但民進黨還是口號多於行動，美好的性暴力聯防保護網實際上漏洞百出。柯志恩認為，現行兒童及少年性剝削防制條例第51條，針對加害者的矯正輔導教育只有四小時以上、五十小時以下而已，根本看不出來具體成效，且現行諮商的專業人力嚴重不足，若無法改善人力問題，根本無法在短期間內改善。

葛如鈞出示「創意私房」的數位貨幣金流圖，指虛擬貨幣交易所是司法機關最有力的戰友，交易所的風險控管部門，每天都使用各種專業工具，防堵各式各樣的不法金流，透過檢警調、鏈上服務機構以及虛擬貨幣交易所之間的合作，犯罪者將完全無法隱身、匿名，千萬不要以身試法。

葛如鈞表示，她將參考國外法制提出修法，針對持有兒少性影像的犯罪態樣，提高刑責為1年以上、3年以下的有期徒刑，以符合罪刑相當原則。目前兒童及少年性剝削防制條例仍缺漏購買或取得資格以觀覽兒少性行為或兒少性影像的刑責，鑑於購買行為等同於鼓勵兒少性剝削產業鏈的發展，也將研擬增訂第44條第2項規定，對於支付對價購買服務或性影像，或花錢取得服務會員資格者，課予一定刑責。