影／震災第8天 太魯閣砂卡礑游家兩遺體終於回家了
花蓮地震搜救進入第8天，搜救重點仍放在砂卡礑步道0.5公里，以及1.8公里大水管兩處大崩壁。0.5公里處早在5日就發現兩具遺體，疑似是失蹤的游家五口中的兩人，但因遭巨石重埋，一直無法脫困，40噸怪手連日挺進，今天上午終於抵達現場開挖，行動前，救難人員燒紙錢祭拜後，移動巨石，上午11時45分帶出一名疑似女性的罹難者，打包遺體後，以人力搬出，正運往殯儀館，第2名罹難者預計很快也可帶出。
花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，今天搜尋熱區仍在0.5及1.8公里兩處，遺體發現處前方有好幾顆大石頭，怪手以拖車束帶綁住後移開，上午10時許終於抵達現場。
怪手準備移開壓在兩人身上的大石頭前，搜救人員焚香祭拜並燒紙錢，接著展開行動，在近中午時，將兩具遺體挖出，打包後由人力搬抬出來，運往花蓮市立殯儀館，也在附近擴大搜尋，尋找其他失聯者。
砂卡礑步道原本有獨自健行的21歲胡小姐、游姓一家五口，以及新加坡夫妻共8人，胡姓女子遺體先前已經挖出，這兩具遺體再挖出後，砂卡礑仍有5人失聯待尋。
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