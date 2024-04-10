人物側寫／南市府入閣第1人！準主計長陳淑姿 台南千億負債還找錢治水

南市研考會主委陳淑姿內定出任行政院主計總處主計長，成為台南市府入閣名單曝光第1人。陳淑姿從基層做起，是準總統賴清德擔任台南市長的主計處長，台南縣市合併之初舉債上千萬元，賴清德當時以償還債務及治水列為優先，陳淑姿不僅大幅減少償務，還從市府預算羅列出16億元治水預算，深受賴清德信任，加上現任主計長朱澤民大力推薦，是出線主因。

陳淑姿從南縣市合併前的台南市長許添財，到合併後的市長賴清德、代理市長李孟諺及現任市長黃偉哲，擔任主計處長皆受重用，尤其是2010年縣市合併之初，南市總體債務1007億元，陳淑姿帶領下大幅償債，讓南市脫胎換骨；另賴清德將治水列為優先施政項目，但市府財政困難還能從市府預算中編出16億元治水預算，「會找錢」也是陳淑姿受到賴清德肯定之處。

陳淑姿從2022年1月從台南市主計處長退休，2023年1月又被黃偉哲延攬為研考會主委，台南市長黃偉哲對她的評語，不只熟悉台南市業務，對於考核、列管和協助規畫市政的工作可以很快上手，陳的主計專業，可幫助市府重大建設「準確到位」。

國民黨台南市議員蔡育輝說，主計長原本地位要超然，這個職位對首長也很重要，賴清德擔任台南市長時，台南市雖升格六都，但財政狀況不好，陳淑姿解決公共債務法上限的問題，讓賴清德有財源調度推動建設，施政滿意度高連任成功，陳淑姿獲配合度高及獲得賴清德信賴是出線最大主因。

蔡育輝說，蔡政府時代，民進黨是國會最大黨，預算多會通過，但賴清德要面對的是朝小野大，如果要貫徹賴清德的意志施政，主計長是很重要的關鍵，如果編列特別預算，主計長要設法找出財源等，未來面對的挑戰也很高。

陳淑姿是成功大學政治經濟研究所畢業，東吳大學會計系畢業，曾任南市主計處處長、行政院主計處科長、內政部警政署科長、台灣省政府警政廳主任、台灣省政府主計處視察、台灣省政府主計處股長與科員、台北縣稅捐稽徵處稅務員、台北縣二重國小主計員，地方和中央歷練豐富。