施明德病逝近3個月仍未下葬 火化後骨灰將安放家中與妻女生活

民進黨前主席施明德今年1月15日因肝癌病逝於台北榮總，享壽83歲。《鏡週刊》報導，施明德已逝世將近3個月，但遺體仍未下葬，妻女決定將施明德的遺體停靈百日後再火化，期間不設靈堂、不辦公祭或追思會，低調辦後事。

距離施明德的百日還有14天，其遺體仍未下葬，預估在4月底家屬才會將其火化，施明德的妻女決定在火化後，將骨灰安放於汐止的家中，就像往常一樣與妻女共同生活。

週刊報導，因為家屬並未公布有任何告別式訊息，包括施明德的政治圈友人及其他親友，讓他們也只能私下互相打聽。由於施明德希望低調處理後事，也對生死相當豁達，家屬遵從其遺願不發訃聞、不設靈堂、不辦公祭、追思會及音樂會。

根據傳統習俗，亡者自身故的農曆日算起，第100天即是百日，俗稱「小祥」，這時才除靈。由於施明德生前是天主教徒，天主教的信仰相信人的死亡是永生的開始。在人死亡後，靈魂可回到主的懷抱，而人的靈魂具有永生的種子，會再萌芽重生，故以往天主教徒基本上是遵循土葬儀式，但至今已容許教徒火葬。