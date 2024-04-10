聽新聞
test
0:00 / 0:00

民主基金會今董事會 韓國瑜、盧業中同進同出

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
韓國瑜今天下午將接見美國智庫「2049計畫研究所」訪問團主席薛瑞福一行，恐怕無法出席民主基金會董事會議。圖／聯合報系資料照片
韓國瑜今天下午將接見美國智庫「2049計畫研究所」訪問團主席薛瑞福一行，恐怕無法出席民主基金會董事會議。圖／聯合報系資料照片

台灣民主基金會改選案遲遲無進展，現任民主基金會執行長黃玉霖日前攤牌，以發布「新聞稿」方式宣布今天下午開董事會議，而立法院韓國瑜昨發布行程通知，今天下午二時卅分將接見美國智庫「二○四九計畫研究所」訪問團主席薛瑞福等人。據了解，韓國瑜今不出席民主基金會董事會議，並指派基金會執行長人選、政大教授盧業中六月十六日辦理交接工作。

韓辦人士指出，韓國瑜今天本來就有外賓來訪，且向立法院秘書處查明後，無論是外交部或民主基金會都無公文通知開會日期。韓國瑜今日不會出席，未來將堅持「韓國瑜、盧業中」同進同出模式，擬指派盧業中於六月十六日先至基金會了解相關交接事宜，再決定如何重新開會。

盧業中昨表示「不了解相關訊息，但院長很重視程序，我完全配合院長指示」。盧業中受訪說，按時程，民主基金會將於九月、十月之間提出下年度工作計畫，他將研擬相關工作計畫，另推動政黨外交、國會外交等工作，仍會持續進行。

盧業中 立法院 薛瑞福 韓國瑜

延伸閱讀

民主基金會明日開會 韓國瑜不出席、指派盧業中6月16日處理交接

民主基金會10日開董事會 傳韓國瑜恐無法出席

影／韓國瑜為麥寮鄉長候選人許志豪站台 藍營立委、縣長要做許後盾

苗栗市長補選牽動2026 「戰貓」蕭美琴、「禿子」韓國瑜隔空較勁

相關新聞

拚南市長 藍看好謝龍介 綠2強互打

國民黨立委謝龍介昨天接任地方黨部主委，提早引爆2026台南市長戰火。藍營看好謝龍介參選下屆市長，謝龍介昨說，國民黨人才濟...

民主基金會今董事會 韓國瑜、盧業中同進同出

台灣民主基金會改選案遲遲無進展，現任民主基金會執行長黃玉霖日前攤牌，以發布「新聞稿」方式宣布今天下午開董事會議，而立法院...

批民進黨突襲否決藍白委復議案 國民黨團：冷血心態昭然若揭

民進黨團今早於立法院會提變更議程，否決了國民黨立委及民眾黨團所提的復議案。國民黨團批民進黨立委突襲外，趁0403花蓮大地...

新國會上演表決大戰！藍營批突襲 吳思瑤：救災歸救災、議事歸議事

立法院今天召開院會首度上演藍綠表決大戰，民進黨發動突襲對國民黨立委林沛祥、張智倫、黃健豪以及民眾黨提出的預算凍結案提出「...

民主基金會明日開會 韓國瑜不出席、指派盧業中6月16日處理交接

台灣民主基金會改選案遲遲無進展，現任民主基金會執行長黃玉霖日前攤牌，以發布「新聞稿」方式宣布將於4月10日下午開會，而立...

總統大選民調總檢討 權威學者一一檢驗「3家落差大」

總統選舉期間，民調紛紛出籠，但許多數字上的使用或解讀偏誤，導致最終結果喪失知識上的意義。吳統雄教授接受《全民查假會社》邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。