民主基金會今董事會 韓國瑜、盧業中同進同出

台灣民主基金會改選案遲遲無進展，現任民主基金會執行長黃玉霖日前攤牌，以發布「新聞稿」方式宣布今天下午開董事會議，而立法院長韓國瑜昨發布行程通知，今天下午二時卅分將接見美國智庫「二○四九計畫研究所」訪問團主席薛瑞福等人。據了解，韓國瑜今不出席民主基金會董事會議，並指派基金會執行長人選、政大教授盧業中六月十六日辦理交接工作。

韓辦人士指出，韓國瑜今天本來就有外賓來訪，且向立法院秘書處查明後，無論是外交部或民主基金會都無公文通知開會日期。韓國瑜今日不會出席，未來將堅持「韓國瑜、盧業中」同進同出模式，擬指派盧業中於六月十六日先至基金會了解相關交接事宜，再決定如何重新開會。

盧業中昨表示「不了解相關訊息，但院長很重視程序，我完全配合院長指示」。盧業中受訪說，按時程，民主基金會將於九月、十月之間提出下年度工作計畫，他將研擬相關工作計畫，另推動政黨外交、國會外交等工作，仍會持續進行。