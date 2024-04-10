拚南市長 藍看好謝龍介 綠2強互打

國民黨立委謝龍介昨天接任地方黨部主委，提早引爆2026台南市長戰火。藍營看好謝龍介參選下屆市長，謝龍介昨說，國民黨人才濟濟，大家都願意接受挑戰；綠營則陷入「黨內互打」，賴系立委林俊憲、正國會立委陳亭妃從看板到災損會勘，彼此隔空較勁。

國民黨主席朱立倫昨赴台南頒發主委派任書給謝龍介，朱立倫說，大國民黨、老國民黨的時代已經過去，期許謝龍介承接重擔「打江山」。謝龍介說，對國民黨而言，南部已不再是鐵板一塊，鄉親想要改變的願望，希望盡快實現。

國民黨台南市議員王家貞說，謝龍介絕對足堪重任，勝選機會非常大。民進黨議員陳秋宏說，目前看起來謝龍介將角逐2026台南市長，民進黨則會透過初選機制產生，「謝龍介是可敬的對手，但不是可怕的對手」。

相較於藍營定於一尊，民進黨戰火頻傳。林俊憲、陳亭妃兩陣營近來動作頻頻，跨區跑行程已是兵家常事。林俊憲、陳亭妃選前的看板都是與準總統賴清德合照的「信賴台灣」系列，選後，林俊憲在善化區光文高架橋下設「台南最好」大型看板，相當醒目；西側約1公里外原善化戲院空地三角窗則可見陳亭妃的「妃常戰力、妃長女力」看板，寫著得票13萬2377，以及「民進黨全國第一」、「女力全國第一」、「台南立委第一」標語，雙方劍指下屆台南市長。

陳亭妃前天邀請農業部代理部長陳駿季和農民座談，爭取蜂蜜與芒果農損補助；賴系立委郭國文隨即發出新聞稿，表示3月就「超前部署」爭取災損補助，郭國文、林俊憲都是賴清德子弟兵，黨內競爭硝煙味濃厚。