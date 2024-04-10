聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚南市長 藍看好謝龍介 綠2強互打

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲謝進盛林伯驊／台南報導
國民黨南市黨部主委昨交接，卸任主委林進旺（左）將印信交給新任主委謝龍介（右），黨主席朱立倫見證。記者萬于甄／攝影
國民黨南市黨部主委昨交接，卸任主委林進旺（左）將印信交給新任主委謝龍介（右），黨主席朱立倫見證。記者萬于甄／攝影

國民黨立委謝龍介昨天接任地方黨部主委，提早引爆2026台南市長戰火。藍營看好謝龍介參選下屆市長，謝龍介昨說，國民黨人才濟濟，大家都願意接受挑戰；綠營則陷入「黨內互打」，賴系立委林俊憲、正國會立委陳亭妃從看板到災損會勘，彼此隔空較勁。

國民黨主席朱立倫昨赴台南頒發主委派任書給謝龍介，朱立倫說，大國民黨、老國民黨的時代已經過去，期許謝龍介承接重擔「打江山」。謝龍介說，對國民黨而言，南部已不再是鐵板一塊，鄉親想要改變的願望，希望盡快實現。

國民黨台南市議員王家貞說，謝龍介絕對足堪重任，勝選機會非常大。民進黨議員陳秋宏說，目前看起來謝龍介將角逐2026台南市長，民進黨則會透過初選機制產生，「謝龍介是可敬的對手，但不是可怕的對手」。

相較於藍營定於一尊，民進黨戰火頻傳。林俊憲、陳亭妃兩陣營近來動作頻頻，跨區跑行程已是兵家常事。林俊憲、陳亭妃選前的看板都是與準總統賴清德合照的「信賴台灣」系列，選後，林俊憲在善化區光文高架橋下設「台南最好」大型看板，相當醒目；西側約1公里外原善化戲院空地三角窗則可見陳亭妃的「妃常戰力、妃長女力」看板，寫著得票13萬2377，以及「民進黨全國第一」、「女力全國第一」、「台南立委第一」標語，雙方劍指下屆台南市長。

陳亭妃前天邀請農業部代理部長陳駿季和農民座談，爭取蜂蜜與芒果農損補助；賴系立委郭國文隨即發出新聞稿，表示3月就「超前部署」爭取災損補助，郭國文、林俊憲都是賴清德子弟兵，黨內競爭硝煙味濃厚。

國民黨 朱立倫 林俊憲 王家貞 謝龍介 賴清德 郭國文 陳亭妃 陳駿季

延伸閱讀

傳陸方擬邀朱立倫率團訪問 謝龍介：完全沒聽說、應邀請台灣各政黨

接藍營台南主委備戰2026？ 謝龍介：大家都願接受挑戰

綠營派系卡位2026台南市長 頻見「重複會勘」

謝龍介布局2026台南市長？綠營：可敬的對手、不是可怕的對手

相關新聞

拚南市長 藍看好謝龍介 綠2強互打

國民黨立委謝龍介昨天接任地方黨部主委，提早引爆2026台南市長戰火。藍營看好謝龍介參選下屆市長，謝龍介昨說，國民黨人才濟...

民主基金會今董事會 韓國瑜、盧業中同進同出

台灣民主基金會改選案遲遲無進展，現任民主基金會執行長黃玉霖日前攤牌，以發布「新聞稿」方式宣布今天下午開董事會議，而立法院...

批民進黨突襲否決藍白委復議案 國民黨團：冷血心態昭然若揭

民進黨團今早於立法院會提變更議程，否決了國民黨立委及民眾黨團所提的復議案。國民黨團批民進黨立委突襲外，趁0403花蓮大地...

新國會上演表決大戰！藍營批突襲 吳思瑤：救災歸救災、議事歸議事

立法院今天召開院會首度上演藍綠表決大戰，民進黨發動突襲對國民黨立委林沛祥、張智倫、黃健豪以及民眾黨提出的預算凍結案提出「...

民主基金會明日開會 韓國瑜不出席、指派盧業中6月16日處理交接

台灣民主基金會改選案遲遲無進展，現任民主基金會執行長黃玉霖日前攤牌，以發布「新聞稿」方式宣布將於4月10日下午開會，而立...

總統大選民調總檢討 權威學者一一檢驗「3家落差大」

總統選舉期間，民調紛紛出籠，但許多數字上的使用或解讀偏誤，導致最終結果喪失知識上的意義。吳統雄教授接受《全民查假會社》邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。