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新國會上演表決大戰！藍營批突襲 吳思瑤：救災歸救災、議事歸議事

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
綠營趁花蓮地震頭7日發動甲級動員突襲，毫無人性；民進黨團幹事長吳思瑤則批，「救災歸救災、議事歸議事」何來突襲。圖／聯合報系資料照片
綠營趁花蓮地震頭7日發動甲級動員突襲，毫無人性；民進黨團幹事長吳思瑤則批，「救災歸救災、議事歸議事」何來突襲。圖／聯合報系資料照片

立法院今天召開院會首度上演藍綠表決大戰，民進黨發動突襲對國民黨立委林沛祥、張智倫、黃健豪以及民眾黨提出的預算凍結案提出「復議案」並要求表決，結果國民黨、民眾黨未動員人數進場，民進黨全數表決過關。國民黨事後怒轟，綠營趁花蓮地震頭7日發動甲級動員突襲，毫無人性；民進黨團幹事長吳思瑤則批，「救災歸救災、議事歸議事」何來突襲？

民進黨立法院黨團今天在院會報告事項後，提出增列4項討論事項案，對國民黨立委林沛祥、張智倫、黃健豪等人對內政部、經濟部、住都中心預算凍結案，以及台灣民眾黨立法院黨團針對行政院人事行政總處預算凍結案提出復議案，結果藍綠上演表決大戰，民進黨動員人數進院會表決，而國民黨、民眾黨未發出甲動，僅有民眾黨立委陳昭姿進場對第一案投下棄權，結果民進黨以人數優勢成功否決了藍白立委的預算刪減案。

國民黨立法院黨團發布新聞稿表示，花蓮3日發生規模7.2的強震，不幸有13人因此往生，今天正是頭七之日，花蓮仍在救災、搶救及找尋失蹤民眾的下落，民進黨團卻在立法院會發動突襲，針對特定議案進行表決，此毫無人性的作法，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

對於國民黨團指控，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，針對花蓮地震，中央政府全力投入救災，民進黨團也支持行政團隊要把重建跟救災工作做到最好，但立法院會還是有議程、仍須如常運作，而且救災歸救災、議事歸議事，何來突襲、冷血，國民黨的攻擊才是不知所云。

民眾黨團主任陳智菡則指出，民眾黨黨團於3月19日提出的復議案是針對人事行政總處，健全軍公教調薪制度宜有法律或法律明確授權規定之預算解凍報告，經行政機關積極與民眾黨團溝通，他們已可接受行政機關的意見，且為不影響行政機關預算的執行，同意該預算解凍報告付委審查，故今日院會復議案表決，民眾黨團未進場投票。

立法院長韓國瑜（右）主持立法院議事。記者葉信菉／攝影
立法院長韓國瑜（右）主持立法院議事。記者葉信菉／攝影

台灣民眾黨 國民黨 民進黨 立法院

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