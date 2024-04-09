民主基金會明日開會 韓國瑜不出席、指派盧業中6月16日處理交接

台灣民主基金會改選案遲遲無進展，現任民主基金會執行長黃玉霖日前攤牌，以發布「新聞稿」方式宣布將於4月10日下午開會，而立法院長韓國瑜今日傍晚發布行程通知下午2時30分將接見美國智庫「2049計畫研究所」訪問團主席薛瑞福（Randall G. Schriver）等人。據了解，韓國瑜明日不出席基金會，指派政大教授盧業中6月16日辦理交接工作。

台灣民主基金會董事長依慣例由立法院長出任，不過民主基金會改選案遲遲未有下文，還爆發擅改董事名單等卡韓風波，而民主基金會於4月1日突然「隔空」發出新聞稿指，「遲遲等不到開會通知」，外交部決定4月10日開會推舉董事長，將補足前立法院長游錫堃所留下的任期，該任期到今年6月16日屆滿；而第8屆董事監察人將於6月17日就任。

韓辦人士指出，外交部長吳釗燮於今年2月23日曾來向韓國瑜說明基金會相關事宜，但後續都無派人來溝通開會事宜，而無論是外交部還是基金會也未發「公文」通知韓國瑜開會時間，「對方怎麼知道韓國瑜一定有空？」韓國瑜接見外賓早已排到快5月底，明日薛瑞福等人來訪早就安排好，明日韓國瑜不會出席民主基金會開會。

而民主基金會日前發出新聞稿指，第7屆董事監察人任期將於今年6月16日屆滿，第8屆董事監察人將於6月17日就任。據韓辦人士指出，韓國瑜明日不會出席，未來將堅持「韓國瑜、盧業中」同進同出模式，擬指派盧業中於6月16日先至基金會了解相關交接事宜，再決定如何重新開會。

對此盧業中受訪表示「完全配合院長指示」並說，按照時程，民主基金會將於9月、10月之間提出下年度工作計畫，他將著手研擬相關工作計畫，包括現有基金會與國際之間的連結、國內NGO團體互動，另外對於推動政黨外交、國會外交等仍然會持續進行。