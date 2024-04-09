【重磅快評】客委會換手豪撒千萬 還要「栽贓」藍委？

客委會將出資5700萬元拍攝電影「1977年的那一張照片」，打造以「以中壢事件為背景之民主歷史電影」，藍委指客委會違反每部影片補助1000萬元的上限規定，疑拿公帑搞認知作戰；客委會主委楊長鎮不說清楚經費運用，反指藍委要做內容審查，他覺得不妥當。這部電影還沒開拍，認知作戰實已開打。

藍委林思銘、羅廷瑋今天為客委會對的績效提出「健檢」。無論從業務報告或解凍案報告來看，客委會預算執行率都很高，以「前瞻基礎建設浪漫台三線」來說，106年到109年計畫經費20億元，預算執行率100%，達成率97.04%，4年來青年回鄉就業、創業達1000人次，但成功率到底是多少？客委會卻一直拿不出具體數字。

至於客委會製作的宣傳影片，依據主計總處統計，客委會被檢查出有未標示機關名稱及廣告、未按寄送立院備查、未按季於主計總處及中央政府各主管機關宣導政策查詢平台網站專區公布等三大缺失。

儘管績效不明確、執行有疏失，這次客委會為了「1977年的那一張照片」電影的拍攝，仍大手筆補助5700萬元，補助經費來自於文化內容策進院200萬元、客家公共傳播基金會以採購方式5500萬元。

翻出客家委員會補助製作客家意象電影作業要點，條文清楚規定每部影片補助預算上限為一千萬元。眾所周知，客家公共傳播基金會是由客委會資助設立，該會出資5500萬元擺明是繞道避開補助規定，客委會形同換手給錢，根本無視法令規定。

客委會自知程序根本經不起檢驗，這項補助被藍委踼爆後，客委會主委楊長鎮回應時不提作業要點，卻說中壢事件只是這部影片的一個場景，並沒有正面表現，國民黨團好像要做內容審查，他個人覺得不太妥當。楊長鎮還說，他覺得國民黨妄自菲薄，台灣民主化過程中也有國民黨參與，好比蔣經國開放黨禁、解嚴，得到很多人的尊敬。

其實，對於客委會補助拍攝電影「1977年的那一張照片」的拍攝，主題設定「以中壢事件為背景之民主歷史電影」，大家心裡都清楚，這部電影很難不搞意識形態。但民進黨搞意識形態也不差這一次，就算要這樣，客委會至少也要做到程序、形式都合法，不要授人以柄，透過客家公共傳播基金會給錢補助，手法實在粗糙。

楊長鎮身為主委，明知實質經費補助已違反規定，卻硬拗盛讚是製片方有決心爭取市場迴響，客委會就相對有願意補助，卻不提透過客家公共傳播基金會給予高於法定上限數倍的補助，還來消費國民黨及蔣經國，並「栽贓」藍委要對內容作審查，他是那隻耳朵聽到藍委說要內容審查？

民進黨完全執政有一段時日了，楊長鎮可能也一直習慣這種政治操作環境；但時局已然改變，民進黨也不是國會最大黨，客委會還能這樣恣意行事嗎？