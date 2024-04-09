黃子佼持兒少性影像惹議 衛福部針對修法回應遭白委批：令人心寒

藝人黃子佼在非法偷拍平台「創意私房」購買兒少性影像，檢方調查後緩起訴處分；執政黨立委和藝能界相繼發聲，要求衛福部修定兒少性剝削防制條例加重罰則。民眾黨立委麥玉珍今天批評，兒少性剝削屢見不鮮，衛福部竟還在護航自家人，如此傲慢無視的態度，實在令人心寒。

麥玉珍指出，根據現行兒少性剝削防制條例，持有兒童或少年之性影像，最重卻只有一年刑期，還可以繳錢替代了事；但美國、德國、南韓等國家，明文規定持有，購買、儲存、觀看未成年人非法色情影片，皆有一年以上不等的刑責。

麥玉珍表示，立委及民間提出修法，衛福部卻大言不慚說「去年才修正」、「若立委提出相關提案，衛福部會再慎重討論」，修了法卻沒嚇阻作用，被提出才想到要討論，永遠走在最後面的衛福部，除了研議、護航還會什麼？

麥玉珍批評，衛福部身為主管機關，不和未成年人站在一起，保障兒童及青少年權益，面對加重刑責、強化兒少保護網等提議，事發至今也依然沒有決斷；她將提出修法嚴懲兒少性剝削行為、杜絕性剝削產業鏈、強化執法快速下架、加強被害人保護四大修法方向。