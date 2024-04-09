接藍營台南主委備戰2026？ 謝龍介：大家都願接受挑戰

國民黨積極推動內造化，以不分區立委兼任地方黨部主委，迎戰2026年縣市長選舉，其中，台南市黨部主委由不分區立委謝龍介擔任，黨主席朱立倫今也出席布達典禮並頒發派任書；謝龍介曾向準總統賴清德喊話「一生監督你一人」，如今已從市議員成為不分區立委，更有機會挑戰台南市長大位，對此，謝龍介則說，國民黨人才濟濟，大家都願意接受挑戰。

國民黨今早在北區振興里活動中心舉辦台南市黨部主委新、卸任交接典禮，藍營市議會黨團書記長許至椿及市議員林美燕、李中岑、曾培雅、盧崑福、王家貞等人也到場，給予新任主委謝龍介支持，現場也吸引上百位許多支持者到場觀禮，卸任主委林進旺也喊話捐出100萬，提供未來黨部活動經費補助。

朱立倫致詞時表示，國民黨內造化、年輕化是現階段很重要的改革推動方向，尤其，國民黨不是過往的最大執政黨，大國民黨、老國民黨的時代已經過去，未來國民黨要整合各項資源、志工及黃復興幹部等，一步一腳印完成改革，國民黨才有希望、才能重生。

朱立倫也說，感謝卸任主委林進旺、新任主委謝龍介，承擔起現在的重擔，也相信未來謝龍介能帶領整個台南市黨部，團結一致展現氣勢，擴大民眾對國民黨的支持，全力為2026大選打拼。

謝龍介受訪時則強調，國民黨永遠跟人民站在一起，且為讓人民過幸福的日子，時時刻刻都要做準備，且對國民黨而言，南部已不再是鐵板一塊，從過去在主委位置上跟鄉親互動，不斷感受到台南鄉親想要改變，「不斷不斷的給我們動能、我們就必須不斷不斷的做出更大付出跟努力，來跟民意做結合」，鄉親想要改變的願望，我們希望盡快讓他實現。