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「茶金」後拍中壢事件惹議 客委會：國民黨毋須妄自菲薄

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
客家委員會於業務報告提到，出資5700萬元拍攝電影「1977年的那一張照片」，用意是「打造以中壢事件為背景之民主歷史電影」。國民黨團今上午舉行記者會，指出客委會違反「客家委員會補助製作客家意象電影作業要點」規定，每一部影片補助預算僅上限新台幣1000萬元，拿公帑搞認知作戰。記者屈彥辰／攝影
客家委員會於業務報告提到，出資5700萬元拍攝電影「1977年的那一張照片」，用意是「打造以中壢事件為背景之民主歷史電影」。國民黨團今上午舉行記者會，指出客委會違反「客家委員會補助製作客家意象電影作業要點」規定，每一部影片補助預算僅上限新台幣1000萬元，拿公帑搞認知作戰。記者屈彥辰／攝影

客委會昨於業務報告中提到，將出資5700萬元拍攝電影「1977年的那一張照片」，打造以中壢事件為背景之民主歷史電影」。國民黨團今上午舉行記者會，指出客委會違反「客家委員會補助製作客家意象電影作業要點」規定，每一部影片補助預算僅上限新台幣1000萬元，更是拿公帑搞認知作戰。

客委會發出聲明回應，「1977年的那一張照片」全片由客家公共傳播基金會出資5554萬元及民間共同集資拍攝，製作預算預計為1億元，無涉逾越補助上限的情事。客委會主委楊長鎮呼籲，面對台灣民主化艱辛的成長歷程，若大家能夠共同用「記得它、面對它、反省它」的態度處之，「我們的國家必定能成為一個偉大的國家」。

楊長鎮表示，「1977年的那一張照片」是以青年人的成長作為主軸，台灣客家庄中重大的歷史「中壢事件」為背景，講述普遍人性價值的同時，也再現台灣人民對民主化歷程的共同記憶。在此一歷史過程之中，也有不少國民黨人扮演重要角色，「國民黨毋須妄自菲薄」。

客委會表示，期許「1977年的那張相片」能讓世人看見台灣客家對於台灣民主化的貢獻，同時繼「茶金」之後為客家內容產業回歸主流再進一步，也相信民主多元的台灣社會將會非常歡迎這部電影的誕生。

針對經費補助是否超過補助上限的質疑，客委會強調「1977年的那張相片」全片由客家公共傳播基金會出資5554萬元及民間共同集資拍攝，製作預算預計為1億元，無涉逾越補助上限的情事。

該片由客委會與文化內容策進院合作，由英雄旅程股份有限公司進行文本開發孵化，客家傳播基金會委託瀚草文創事業股份有限公司拍攝製作。製作團隊於拍攝期間更將遠赴韓國取景，全片預計明(2025)年下半年上映。

客委會 客家 電影

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