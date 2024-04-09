疑客委會違反補助要點 國民黨團：拿公帑搞認知作戰

客家委員會於業務報告提到，出資5700萬元拍攝電影「1977年的那一張照片」，用意是「打造以中壢事件為背景之民主歷史電影」。國民黨團今上午舉行記者會，指出客委會違反「客家委員會補助製作客家意象電影作業要點」規定，每一部影片補助預算僅上限新台幣1000萬元，拿公帑搞認知作戰。

首席副書記長林思銘表示，近年來，客委會對客家文化傳承到底做了什麼？無論從業務報告，還是解凍案報告，顯示客委會預算執行非常高。以「前瞻基礎建設浪漫台三線」計劃來看，宣導標題寫著「打造浪漫台3線青年回鄉的路」，計畫期程從106年到109年，計畫經費20億元。4年來預算執行率100%，達成率97.04%。青年就業人次4年來達1000人次，平均每年250人次回鄉就業、創業。

林思銘指出，客委會預算力和執行力將近100%，但是看不到該有的效應，返鄉就業、創業青年得到客委會的補助後，成功率到底是多少？客委會一直拿不出具體績效和數據。4年返鄉1000人次，真的滿意這個數字嗎？

林思銘批客委會的宣傳影片作，客家人引以為傲的硬頸、勤儉精神，被客委會所拍攝的「新禮貌運動」，批為一文不值，難道客委會拿人民公帑，洗客家下一代的腦嗎？據主計總處統計，客委會辦理政策和業務宣導有三大疏失，分別為未標示機關名稱及廣告、未按寄送立院備查、未按季於主計總處、中央政府各主管機關宣導政策查詢平台網站專區公布。

林思銘指出，客委會為了「1977年的那一張照片」電影，補助5500萬元，補助經費來自於文化內容策進院200萬元、客委會捐助客家公共傳播基金會以採購方式5500萬元辦理。根據「客家委員會補助製作客家意象電影作業要點」第四項第2款規定：「每一部影片補助預算上限以新台幣一千萬元（含稅）為原則，結算之計畫總經費若低於原提出申請之總經費，本會得依比例酌減補助款。」

林思銘表示，「1977年的那一張照片」電影，是拿客家公共傳播基金會的錢，超過26%補助款，拍攝意識形態的政策片，在客委會業務報告中提到，拍攝此片是要「打造以中壢事件為背景之民主歷史電影」。就算如此，也要依規定補助，客委會根本就是違反法官的常業犯，主計總處也已經認證。

林思銘強調，客委會舉辦客家博覽會，連客家人來自於哪裡都沒有提，客家人的文化淵源和歷史都沒有說，要傳承客家文化，不是說幾句客家話就叫傳承。他要求客委會，正視客委會的職責，重視客家文化，做好客家文化的傳承，不要為了時代潮流就做與客家文化相違背的事。

國民黨立委羅廷瑋說，據客委會的業務報告，「苗栗獅潭客庄里山人文影像紀錄片『花若盛開』民國112 年9月在苗栗獅潭辦理首映會，於全國9縣市辦理18場次特映會，總計約3000觀影人次，該片更入圍紐約國際電影節，並於瑞典國際電影節及戛納世界電影節獲獎。」

羅廷瑋表示，3000人次觀影等於平均每場觀影人數才166人，這也算是客委會的政績？稱得上是推廣客家文化的成效？隨便找個里長辦活動，一場都可能會超過166人，客委會對得起「花若盛開」這部紀錄片嗎？