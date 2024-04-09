外交部感謝土耳其無人機專家團隊協助403花蓮地震
403花蓮大地震，土耳其派遣無人機專家團隊來台協助地震救災，外交部今天表達誠摯歡迎及感謝，並表示此次合作成果包含運用無人機的技術，與無人機運用於救災實務的交流，期許寶貴經驗在未來的災害救援中發揮更大功效。
外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今天在例行記者會表示，土耳其無人機專家團隊7日一早趕赴花蓮災區，運用專業無人機技術，配合中央災害應變中心救災工作，分享救災實務經驗，外交部表達誠摯歡迎及感謝。
陳詠博說，為感謝台灣政府及民眾在去年2月土耳其遭受百年強震後，提供多方協助的真摯友誼，土耳其無人機專家團隊攜帶無人機及相關設備來台，並配合內政部的消防作業，前往花蓮災區協助救災。此次合作成果包含無人機運用於救災實務的交流，期許寶貴經驗在未來的災害救援中發揮更大功效。目前土耳其無人機專家團隊在台相關行程持續進行。
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