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謝龍介布局2026台南市長？綠營：可敬的對手、不是可怕的對手

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲林伯驊／台南即時報導
不分區立委謝龍介（前排左三）今天接任國民黨台南市黨部主委。記者林伯驊／攝影
不分區立委謝龍介（前排左三）今天接任國民黨台南市黨部主委。記者林伯驊／攝影

國民黨立委謝龍介今天接任國民黨台南市黨部主委，被視為藍營布局2026年台南市長選戰，但謝僅說，「國民黨人才眾多」，尚未鬆口。台南市議會民進黨團說，謝龍介雖是「可敬的對手，但不是可怕的對手」。

國民黨台南市議會黨團書記長許至椿表示，針對下屆市長佈局，黨內目前尚無詳細討論，人選也未有定數，但後續黨若有確定的方向、人選，相信黨公職都會全力支持、相挺。

議員王家貞說，民進黨市長可能參選人早就到處在動了，很多鄉親詢問國民黨呢？大家都清楚謝龍介超級有戰力，現在謝承擔重任，「以我個人立場，我是寄望謝龍介可以再次挑起2026選市長的重責大任，他絕對足堪重任、值得一拚，而且勝選機會非常大」，2022市長選舉沒人認為可選到如此接近，讓民進黨嚇到，所以她萬分寄望，「龍介，不好意思就累吧，帶領國民黨從台南綠地變藍天」。

台南市議會民進黨團總召陳秋宏說，謝龍介雖有不分區立委身分，但謝以前也是市議員也兼任黨部主委，多了立委的身分，並沒有特別不一樣，且國民黨都用喊口號的方式，什麼事都「喊爽的」，就像立法院長韓國瑜一樣，先騙到選票再說，但選民自會有判斷，謝龍介也是「一只嘴糊瘰瘰」，雖是可敬的對手，但不是可怕的對手，準總統賴清德520就職後，也會支持台南的重大建設發展，對民進黨繼續執政也是有利的。

議員蔡筱薇說，謝龍介接黨部主委顯示對台南市長選舉企圖心，可算2026起手式，但國民黨老是同一批人輪流做主委，要盡快青年化；議員李宗翰說，謝龍介出來擔任主委，顯然為市長做準備，希望謝把更多時間留在台南、建設台南，才是台南鄉親的福氣。

國民黨 謝龍介

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