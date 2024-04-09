快訊

他驚手機「把狗狗拍到發光」有神蹟？網笑快接NPC任務 內行人曝真正原因

超實用！LINE社群新功能上線 1鍵讓某人「訊息消失」

你是便秘、正常大便還是腹瀉？一圖看懂便便類型及改善方法

鄭文燦留任副閣揆無望 凌濤：民進黨內派系恐炸鍋

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員凌濤表示，傳出行政院副院長鄭文燦（圖）恐成新內閣「遺珠之憾」，後續恐讓綠營黨內炸鍋。本報資料照片
國民黨桃園市議員凌濤表示，傳出行政院副院長鄭文燦（圖）恐成新內閣「遺珠之憾」，後續恐讓綠營黨內炸鍋。本報資料照片

總統當選人賴清德內閣布局受關注，自由時報今天報導，民進黨前主席卓榮泰、青平台基金會董事長鄭麗君將分別出任正副閣揆，屏東縣前縣長潘孟安將任總統府秘書長。國民黨桃園市議員凌濤分析，行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍成遺珠之憾，凸顯賴不甩其他派系，後續恐讓綠營黨內炸鍋。

另有不具名人士也說，鄭文燦爭取副閣揆留任未果，此次賴清德明擺著不關心政治保溫問題，鄭僅能朝2026下手，重新開疆闢土，才能維持政治能量，否則只會越來越邊緣，目前看來「新北市應該是鄭的首選」。

凌濤表示，賴清德新內閣有3大觀察重點，首先林佳龍、鄭文燦520後無任何職銜，如何保溫是一大問題；林是蔡英文總統的總統府秘書長，鄭早已與賴多次傳出個性及理念大相逕庭，2人遭到排擠可看出賴性格之倔，不甩黨內其他派系，會不會遭致嚴重反彈、黨內青壯世代如何整體規畫，值得觀察。

至於任用卓榮泰、鄭麗君為正副閣揆，凌濤說，此舉可看出賴清德認知到「弱勢總統」、「少數國會」的現況，2人能出線的關鍵在於「賴清德的信任感」，面臨少數總統的窘境，賴清德被迫放棄過去首屆閣揆常見的文官、學者、無黨人士等選擇，而選擇與賴關係緊密的卓、鄭兩人，顯示賴的意志未來會直接體現在行政院，形象溫和的正副揆則是作為他在野溝通的包裝。

凌濤說，傳出外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄均會留任，顯示賴的國安外交國防可能延續蔡英文路線，此舉可能會讓美方對賴清德台獨立場的高度疑慮暫時放鬆，但幾乎可預見過去幾年互動極差的兩岸關係，幾無改善可能。

凌濤也說，顧立雄沒有國防專業，國防部長邱國正的兒子又在顧手下被駭客入侵，顧若在這種情形下接任國防部長，難以理解賴清德的用人哲學；民進黨一定會把邱國正案責任往外推，只能理解顧立雄的仕途跟王美花一樣，都是「包出的越大，位子越穩」，一生好命。

凌濤 蔡英文 賴清德

延伸閱讀

「卓鄭配」掌政院、潘孟安入府 新內閣貫徹賴清意志

桃園產後憂鬱心理諮商 首季成效低

桃園首創產後憂鬱心理諮商 市府研議再擴大對象

賴清德言論自由日籲「慎防認知作戰」 廖元豪反質疑：限制言論自由？

相關新聞

「卓鄭配」掌政院、潘孟安入府 新內閣貫徹賴清德意志

總統當選人賴清德將公布新內閣名單，據了解，民進黨前主席卓榮泰、青平台基金會董事長鄭麗君將分別出任正副閣揆，屏東縣前縣長潘...

六都市長最新聲量曝…蔣萬安聲量最高 專家指這點非好事

近期接連發生剴剴虐童、寶林食物中毒等案，QuickseeK快析輿情資料庫最近也統計最新六都首長的大數據聲量，結果近2個月...

賴清德政府最重要的外交考題！拜登、川普二度對決 誰當選對台最有利？

今年的美國總統大選似曾相識，因為四年前的「川普vs.拜登」幾乎確定再度上演。無論結果跟2020年是否一樣，台灣都必須跳出框架來思考對策。

傳賴清德內閣拍板 卓榮泰＋鄭麗君掌政院、潘孟安入府

總統當選人賴清德將在5月20日上任，內閣人事布局受關注。「自由時報」今天報導，賴清德將在周五對外公布內閣布局，民進黨前主...

夏立言訪美國國務院會晤行政官員 談台灣選後新局

國民黨副主席夏立言8日赴美國國務院拜會美方行政部門官員，他並未透露會晤的對象是誰，僅表示，中國國民黨作為台灣最大的在野黨...

蘇治芬提告誹謗維護名譽 黃國昌反嗆「放馬過來沒有在怕」

民進黨前立委蘇治芬今天說，她要對民眾黨立委黃國昌提出告訴，黃國昌透過臉書表示，不知道對方要提告什麼，還說是在抹黑光電政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。