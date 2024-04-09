鄭文燦留任副閣揆無望 凌濤：民進黨內派系恐炸鍋

總統當選人賴清德內閣布局受關注，自由時報今天報導，民進黨前主席卓榮泰、青平台基金會董事長鄭麗君將分別出任正副閣揆，屏東縣前縣長潘孟安將任總統府秘書長。國民黨桃園市議員凌濤分析，行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍成遺珠之憾，凸顯賴不甩其他派系，後續恐讓綠營黨內炸鍋。

另有不具名人士也說，鄭文燦爭取副閣揆留任未果，此次賴清德明擺著不關心政治保溫問題，鄭僅能朝2026下手，重新開疆闢土，才能維持政治能量，否則只會越來越邊緣，目前看來「新北市應該是鄭的首選」。

凌濤表示，賴清德新內閣有3大觀察重點，首先林佳龍、鄭文燦520後無任何職銜，如何保溫是一大問題；林是蔡英文總統的總統府秘書長，鄭早已與賴多次傳出個性及理念大相逕庭，2人遭到排擠可看出賴性格之倔，不甩黨內其他派系，會不會遭致嚴重反彈、黨內青壯世代如何整體規畫，值得觀察。

至於任用卓榮泰、鄭麗君為正副閣揆，凌濤說，此舉可看出賴清德認知到「弱勢總統」、「少數國會」的現況，2人能出線的關鍵在於「賴清德的信任感」，面臨少數總統的窘境，賴清德被迫放棄過去首屆閣揆常見的文官、學者、無黨人士等選擇，而選擇與賴關係緊密的卓、鄭兩人，顯示賴的意志未來會直接體現在行政院，形象溫和的正副揆則是作為他在野溝通的包裝。

凌濤說，傳出外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄均會留任，顯示賴的國安外交國防可能延續蔡英文路線，此舉可能會讓美方對賴清德台獨立場的高度疑慮暫時放鬆，但幾乎可預見過去幾年互動極差的兩岸關係，幾無改善可能。

凌濤也說，顧立雄沒有國防專業，國防部長邱國正的兒子又在顧手下被駭客入侵，顧若在這種情形下接任國防部長，難以理解賴清德的用人哲學；民進黨一定會把邱國正案責任往外推，只能理解顧立雄的仕途跟王美花一樣，都是「包出的越大，位子越穩」，一生好命。