【即時短評】顧立雄與吳釗燮？賴政府希望表達什麼？

顧立雄接任國防部長？吳釗燮出長國安會？一早就震撼台北政壇與媒體圈。從消息出自「御用」管道，自然讓人不敢小覷真實性，但也如此，格外令人感到不安。

從所謂「文人領軍」角度， 歐美國家的國防部長本就是職業政治人物，重點是管理「大事」，而非熟稔領軍打仗細節，後者其實是事務官（參謀總長）的職掌。就此而言，顧立雄出身名律師，歷任不分區立委、黨產會主委、金管會主委、國安會秘書長，在蔡朝當紅度名列前茅。「斜槓」如此多領域，未傳出特別嚴重問題，更未傳出被架空，似可作為其聰明才智的證據。

問題是，國軍實施軍政軍令一元化以來，除了短暫過渡性質的蔡明憲與楊念祖，部長都是退將出身。國軍乃至社會大眾習慣的，是大小事全管的「全能部長」。如要轉變未必不好，但對剛上路的賴政府而言，到底該求穩妥，還是要把四年內所有可能的改革「畢其功於一役」？

更別忘記，顧立雄身上標籤可不只如此。作為支持獨派的外省二代，擔任陳水扁的律師，第一項政務官工作就是奉命「抄家」國民黨......包括在野黨、華府乃至北京，看待顧立雄時，絕不可能只把他當成「聰明，上手快」的專業政客，而必然會檢視他身上這些與深綠、台獨相關的符號。

進一步說，會記得顧立雄身上標籤的人，可不只限於心懷疑懼者。蔡政府八年在兩岸秉持鷹派路線的同時，是著意懷柔拉攏軍方，除了國防預算增加，更刻意閃避意識形態矛盾，等於將軍方豁免於轉型正義的「文化大革命」之外。未來的顧部長要如何面對國軍文化中，仍然存在的許多「中國」相關符號？如何看待國軍在1949甚至1945年之前的歷史，乃至馬上到來的黃埔百年校慶？是不是要立刻在軍中推動「去蔣」「去中」？如果顧部長當真出線，終其任期，有人會拚命質疑顧立雄趨向台獨，也有人會拚命期待顧立雄更為台獨。這些紛擾帶來的難度，絕對不下於真正領導國軍，更不免會對建軍備戰帶來負面紛擾。

然而，如果按照報派內容，賴總統不僅要顧立雄出掌國防，還要立場必他更為「戰狼」的外交部長吳釗燮轉任國安會。這兩人以往與賴清德之間，關係未必密切，但他們在形象方面的標籤卻很明顯。如此是否代表賴清德剛上任，就決心要放飛自己，拋棄大選以來標榜的「蔡規賴隨」，而要滿足深綠陣營過去八年對蔡英文「不夠綠」的抱怨，，讓外界相信，新政府將要徹底突破天花板，依據民進黨基本教義派的思維前進？

賴總統當然有權這麼做，問題是面對朝小野大的國內政局，乃至愈來愈艱困的兩岸與國際局勢，如此選擇對於所謂「國家安全」，是利多還是利空？另一角度說，或許也是檢視賴清德如今身登大位，希望展現政治性格的試金石。雖然目前看來，賴總統選擇以此作為自己掌政的首次「亮相」，其中所顯示的徵兆，恐怕令人充滿悚然。